Vice-governadora participa de roda de conversa na PGE, encerrando o mês da mulher

Evento foi assistido por mulheres de Florianópolis e de diversas regiões de SC, além de Brasília – Foto: Richard Casas/GVG

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) encerrou nesta segunda-feira, 31, as celebrações alusivas ao Mês da Mulher na instituição com uma roda de conversa que contou com a participação da vice-governadora do Estado, Marilisa Boehm. Intitulado Histórias que inspiram, o evento buscou celebrar o esforço e a dedicação das mulheres que constroem o órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina e promover a integração entre as servidoras da PGE/SC.

A vice-governadora do Estado, Marilisa Boehm, compartilhou um pouco de sua trajetória com as mulheres presentes. Formada em Direito e pós-graduada em Ciências Criminais, ela construiu sua história na luta em defesa das mulheres, tendo fundado a delegacia da mulher de Joinville, da qual foi titular entre 1991 e 2014. A vice-governadora participou ainda da criação da Casa Viva Rosa, iniciativa que busca fornecer acolhimento a mulheres vítimas de violência sexual.

Ela destacou os esforços que marcaram sua carreira enquanto delegada da Polícia Civil. “Eu buscava orientar as mulheres em rádios, na televisão, sobre a importância da denúncia. Muitas vezes elas achavam que aquilo era o normal, pois viam que muitas mulheres eram vítimas de violências naquela época”, contou a vice-governadora. “A delegacia da mulher era a que mais efetuava prisões, porque até hoje os maiores problemas estão dentro da família. O maior número de atendimentos envolve casos assim, infelizmente”.

“Foi uma luta muito difícil, principalmente por eu também ser uma mulher, sujeita a essas desigualdades que persistem no espaço de trabalho”, relembrou ela. “Mas eu não me deixei intimidar, e segui com meu trabalho. Era um esforço necessário, pelo bem das mulheres, e até hoje, minha trajetória se baseia nessa luta. Quando eu assumi o cargo de vice-governadora, eu falei para o governador Jorginho Mello: ‘quero cuidar das nossas mulheres’, e tenho me empenhado nisso todos os dias, sem descanso”.

Além da vice-governadora do Estado, a roda de conversa contou com a presença também do procurador-geral adjunto para Assuntos Administrativos, Ezequiel Pires e da subcorregedora de Autarquias e Fundações Públicas, Adriana Cravinhos. Umas das procuradoras com mais tempo de carreira na instituição, a subcorregedora falou às servidoras e procuradoras presentes sobre sua história.

“Sou a procuradora mais antiga da PGE/SC, e desde o início de minha carreira, em uma área dominada por homens, precisei lutar para ser ouvida e conquistar meu espaço”, contou ela. “Essa foi e continua sendo uma luta constante de todas as mulheres, nas mais diversas áreas de trabalho. Cobramos a perfeição de nós mesmas para conquistá-las, e isso infelizmente traz um preço alto”.

Adriana Cravinhos destacou ainda em sua fala o histórico da luta das mulheres por direitos, desde as operárias de 8 de março de 1857 até os dias atuais. “O Dia Internacional da Mulher é uma data para lembrar não só as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, mas também a discriminação a que ainda estão submetidas”, refletiu a procuradora.

O evento foi marcado também pela entrega de homenagens às profissionais que integram o corpo funcional da PGE/SC. Foram escolhidas procuradoras, servidoras, colaboradoras e estagiárias que se destacaram em seu serviço à instituição, indicadas por seus colegas e associações representativas. Cada homenageada recebeu um certificado em agradecimento aos seus esforços em prol do serviço público catarinense.

Para finalizar a roda de conversa, o duo Iva Giracca e Roger Corrêa – ela violinista spalla da Camerata Florianópolis e ele acordeonista premiado internacionalmente – apresentou um repertório com clássicos da música internacional, nacional e local às servidoras, residentes, terceirizadas e estagiárias presentes.

Iniciativas para o mês das mulheres

Além da roda de conversa realizada nesta segunda-feira, 31, a PGE/SC promoveu ao longo do mês de março uma série de iniciativas em alusão ao Dia Internacional da Mulher. No dia 7 de março, mais de 150 mudas foram distribuídas às mulheres que compõem o corpo funcional da instituição, em reconhecimento ao papel que desempenham diariamente em prol do Estado. As mudas, de árvores frutíferas nativas da Mata Atlântica, foram entregues pela equipe da Gerência de Materiais (Gemat) ao longo da semana do dia 7, a todas as interessadas.

A iniciativa buscou ao mesmo tempo homenagear as colaboradoras do órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina e incentivar o cuidado com o meio ambiente. “Plantar e cultivar uma muda com os filhos e a família pode ser uma experiência especial, ensinando valores e trazendo mais vida ao lar. Ao mesmo tempo, promove uma conexão com a natureza”, explicou a servidora Patrícia Ferreira, uma das responsáveis pelo movimento.

No dia 28, as procuradoras, servidoras, residentes, terceirizadas e estagiárias da Procuradoria também foram presenteadas com marca-páginas que contavam com mensagens alusivas ao Dia da Mulher. Essa ação buscou promover o hábito da leitura, e incentivar a leitura e o autoconhecimento.

