Agência Minas Gerais | Dia do Nióbio: Investimentos e iniciativas do Governo de Minas impulsionam os potenciais do mineral

Relacionadas



Minas Gerais abriga a maior reserva de nióbio do mundo, localizada em Araxá, no Alto Paranaíba, onde está a principal mina. Celebrado nesta segunda-feira (31/3), o Dia do Nióbio destaca a importância desse mineral estratégico para a transição energética, que tem sido impulsionado por ações do Governo de Minas nos últimos anos, fortalecendo sua cadeia produtiva e ampliando investimentos no setor.

Para impulsionar o setor, o estado tem atuado na atração de investimentos que vem gerando oportunidades de emprego para a população. No final de 2024, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) inaugurou a maior planta de produção de ânodo de nióbio do mundo em Araxá.

Ainda no ano passado, a partir de uma parceria entre a Toshiba e a Volkswagen, foi lançado, no município do Alto Paranaíba, o primeiro ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com nióbio no mundo. A tecnologia mineira inédita permite uma recarga ultra rápida, além de garantir mais segurança e vida útil para a bateria.

























Por meio da Sede-MG e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), nos últimos cinco anos, foram investidos quase R$ 11 milhões em 32 pesquisas relacionadas ao nióbio no estado.

“Esses projetos visam não somente valorizar esse mineral estratégico, mas também garantir maior funcionalidade e aderência ao setor produtivo. São investimentos como esse e são as preocupações relacionadas às áreas temáticas e estratégicas que possibilitam que Minas possa expandir ainda mais sua área industrial e garantir emprego e renda de qualidade para cada cidadão mineiro”, destaca o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sede-MG.

Transição energética

O nióbio possui diversas possibilidades de usos e aplicações, desde a produção de aços especiais — para grandes construções, automóveis e turbinas de avião —, superligas metálicas, catalisadores e até aceleradores de partículas.

O mineral também é utilizado para melhorar a performance de baterias de lítio, que a partir da adição de compostos de nióbio ganham mais rapidez na recarga, podendo atingir autonomia máxima em apenas dez minutos, como no caso do protótipo do ônibus elétrico.





Ônibus elétrico com compostos de nióbio na bateria (Victor Fagundes / Sede-MG)

Em 2024, o estado foi o maior exportador de produtos da cadeia de nióbio no Brasil, sendo responsável por 80,5% das vendas nacionais. No último ano, foram US$ 2,1 bilhões em exportações, apresentando um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior.

As vendas alcançaram dezoito mercados, como China (36,1%); Países Baixos (21,9%); Estados Unidos (12,6%); Coreia do Sul (8,9%) e Japão (8,7%).

Dia do Nióbio

A mina foi descoberta, há 72 anos, em março de 1953, pelo geocientista e professor Djalma Guimarães, em Minas Gerais, na cidade de Araxá, localizada no Triângulo Mineiro. Para celebrar essa descoberta, foi definida a data de 31/3 como o Dia do Nióbio.