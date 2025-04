Agência Minas Gerais | Governo de Minas bate recorde e ultrapassa R$ 475 bilhões de investimentos privados atraídos para o estado

Relacionadas



O Governo de Minas atingiu mais um recorde ao ultrapassar a marca de R$ 475 bilhões em investimentos privados atraídos para o estado desde 2019. O resultado reforça o ambiente favorável aos negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para os mineiros.

Ao todo, são 947 projetos foram atraídos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua agência Invest Minas. A expectativa é de que os projetos possam gerar mais de 249 mil empregos diretos em 302 municípios mineiros.

O valor é um marco histórico e aproxima o estado da meta de R$ 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais, atraídos. Além da marca de um milhão de carteiras assinadas.

A confiança de empresas nacionais e internacionais reflete o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal, contas equilibradas e um ambiente propício para negócios.

"Este é um valor que vem crescendo desde 2019, quando eu e o governador Romeu Zema decidimos arrumar a casa e viajar por todo o estado e pelo exterior para consolidar negócios pioneiros", afirma o vice-governador Mateus Simões.

Setores impulsionados

























Setores impulsionados

Os investimentos atraídos abrangem diversos setores estratégicos. No segmento de energia solar, empresas como Solatio e Atlas já aportaram mais de R$ 23 bilhões em Minas Gerais. No setor automobilístico, a Stellantis investiu R$ 14 bilhões, consolidando o estado como um polo industrial de destaque.

“Aliado a uma forte política industrial, o estado tem riquezas naturais, mas também riquezas intelectuais. Os centros de inovação, centros de desenvolvimento e a formação de uma mão de obra especializada são atributos que têm colocado Minas Gerais em uma posição de vanguarda no setor automotivo”, declara o vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais da Stellantis América do Sul, Márcio de Lima.

A indústria também segue em expansão com aportes de grandes companhias como Heineken, Ambev e Bem Brasil. No campo da tecnologia, a gigante Amazon fortaleceu sua presença no e-commerce mineiro, demonstrando o potencial do estado no setor digital.

Destaque na geração de oportunidades, o município de Pouso Alegre, no Sul de Minas, tem garantido um ambiente de negócios atrativo para as grandes empresas.

Em dezembro de 2024, a chinesa Midea inaugurou uma fábrica de eletrodomésticos na cidade, sendo a primeira planta 100% própria da empresa no Brasil. Foram R$ 630 milhões investidos e a previsão é de que a unidade alcance mil empregos até o fim de 2025.

“Minas Gerais é um polo de investimentos pela sua localização estratégica, infraestrutura em constante desenvolvimento e ambiente de negócios favorável. O estado oferece acesso privilegiado a importantes mercados, além de contar com uma malha logística robusta, que inclui rodovias, ferrovias e aeroportos”, afirma o gerente financeiro da Midea de Pouso Alegre, Marcelo Alevato.

“Outro fator essencial é a disponibilidade de mão de obra qualificada, impulsionada por ações governamentais voltadas para a capacitação profissional”, completa.

Atração de investimentos

De 2019 a 2025, o Governo de Minas alavancou a atração de investimentos no estado. Dentre os dez maiores setores em atração e geração de empregos diretos, estão:





• Mineração com R$ 113,3 bilhões de investimentos no estado, gerando mais de 46 mil empregos;

• Infraestrutura com 85,8 bilhões e mais de 25 mil postos de trabalho;

• Energia solar (R$ 81 bilhões e 6,9 mil);

• Automotivo e autopeças (R$ 41,1 bilhões e 19,5 mil);

• Ferroviário (R$ 33,9 bilhões e 1,9 mil);

• Sucroenergético (R$ 16,8 bilhões e 3,5 mil);

• Siderurgia R$ 12,7 bilhões e 2,2 mil;

• Minerais críticos (R$ 10,4 bilhões e 5,1 mil);

• Indústria química (R$ 9,1 bilhões e 1,2 mil)

• Embalagens (R$ 8,9 bilhões e 10,5 mil).

Expectativas para 2025

Com uma política baseada na responsabilidade fiscal e na atração de novos negócios, o Governo de Minas Gerais segue comprometido em ampliar os investimentos e consolidar o estado como referência para grandes empresas do Brasil e do mundo.

























Somente em 2025, o Governo de Minas já atraiu mais de R$ 16 bilhões em novos investimentos no estado, contemplando 34 projetos, em 24 municípios mineiros, que devem gerar mais de 10 mil empregos diretos.

O setor minerário lidera os aportes com R$ 10,4 bilhões, seguido pela siderurgia, que destinará R$ 2,6 bilhões em projetos de instalação e expansão. Esses números reforçam a confiança do setor produtivo no potencial de Minas Gerais e na continuidade do desenvolvimento econômico.