ASSISTIR AO VIVO Cannes x Reims na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (02/04), PALPITE E ESCALAÇÕES

Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Cannes x Reims pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (02) às 16H10 hs. O mandante desta partida será o Cannes , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país.

Preview: AS Cannes x Reims – Semifinal da Copa da França (2025)

A Copa da França está prestes a testemunhar um feito histórico quando o AS Cannes, da quarta divisão, recebe o Reims, da Ligue 1, para a semifinal no Stade Pierre-de-Coubertin. Se Cannes conquistar a vitória, se tornará apenas o segundo clube da quarta divisão a chegar à final, depois do Calais em 2000. Se vencerem, enfrentarão o Paris Saint-Germain, que joga contra o Dunkirk.

Histórico e Expectativas

O AS Cannes, atualmente sob a administração do Friedkin Group (proprietário da Roma e do Everton), tem a chance de superar qualquer realização dessas grandes equipes neste ano. Embora Cannes esteja frequentemente ofuscado pelo Stade Malherbe Caen, clube que alterna entre as duas primeiras divisões, agora tem a chance de escrever uma nova página na história do futebol francês, surpreendendo nas semifinais da Copa da França.

Com um título conquistado em 1932, Cannes sonha em reviver a glória, e sua campanha impressionante os colocou na semifinal depois de uma série invicta de 19 jogos. Eles eliminaram equipes como Grenoble, Lorient e Guingamp, e apesar de uma derrota recente, o time vem mostrando bom futebol e confiança.

Reims: Favorito, mas em momento instável

Do outro lado, o Reims chega à semifinal com um desempenho irregular na Ligue 1. Após uma série de 15 jogos sem vitória, o time se recuperou recentemente com uma vitória expressiva sobre o Marseille. A Copa da França tem sido o palco onde o Reims tem mostrado seu melhor desempenho, com vitórias importantes, incluindo uma sobre o Monaco e Angers, ambas decididas por pênaltis.

Apesar da queda de rendimento na liga, o Reims é amplamente considerado favorito para avançar para a final, devido à diferença de nível entre as duas equipes. Eles têm um elenco com jogadores internacionais, como Keito Nakamura e Junya Ito, que vêm se destacando nas últimas partidas.

Escalações Possíveis

Cannes:

Vanni; Vinci, Smith, Abderrahmane, Fischer; Goncalves, Ndoye, N’Diaye; Abbas, Domingues, Mambu

Reims:

Diouf; Aurelio Buta, Okumu, Kipre, Akieme; Gbane, Atangana, Am Kone; Ito, Nakamura, Diakhon

Previsão do Jogo

Embora Cannes tenha mostrado garra nas rodadas anteriores, o Reims, com sua experiência e jogadores de maior nível, é o grande favorito para a semifinal. A previsão é de uma vitória apertada para o Reims, com um placar de 2-1, mas, com a motivação e a história de Cannes na competição, uma surpresa não está descartada.

Conclusão

A semifinal promete ser emocionante, e Cannes, com seu desempenho impressionante na Copa da França, tem tudo para dificultar a vida do Reims. No entanto, a diferença de qualidade entre as divisões deve prevalecer, e a equipe da Ligue 1 tem tudo para avançar para a final e terminar um jejum de títulos que já dura mais de 60 anos.