Binômios do Corpo de Bombeiros Militar de SC recebem certificação nacional

Fotos: Divulgação / CBMSC

Seis binômios do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) conquistaram a Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, atestando sua capacidade para atuar em operações reais. Os testes foram realizados no 5º Batalhão de Bombeiro Militar, em Lages, e contaram também com a participação de dois binômios do Rio Grande do Sul e um do Paraná.

As avaliações ocorreram entre os dias 25 e 27 de março, com a cerimônia de certificação realizada no dia 28. Essa iniciativa integrou as comemorações pelos 60 anos de atuação do CBMSC em Lages e foi promovida em parceria com o Comitê Nacional de Busca, Resgate, Salvamento e Cães (CONABRESC), vinculado à Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM).

Os binômios foram submetidos a uma série de testes rigorosos, que avaliaram habilidades essenciais como obediência, agilidade, alerta, direção e controle. Além disso, as provas incluíram busca rural com varredura de área e localização de restos mortais, simulando cenários reais de resgate.

A certificação tem validade de até três anos, sendo necessária uma nova avaliação ao término desse período para garantir que o cão continue apto para operações de busca e salvamento.

O papel dos binômios no CBMSC

Reconhecido internacionalmente por sua excelência em busca e salvamento, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina se destaca pelo preparo e eficiência de seus binômios – duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de busca. A atuação desses times é fundamental em situações de emergência, exigindo treinamento contínuo e investimentos constantes da corporação e do Governo do Estado.

Para manter o alto nível de desempenho dos binômios, o CBMSC dispõe de uma infraestrutura robusta, garantindo alimentação, cuidados veterinários e espaços adequados para treinamentos. Esse suporte é essencial para que as equipes estejam sempre preparadas para atuar em missões críticas, salvando vidas e prestando um serviço de excelência à sociedade.

Aprovados em Busca Rural por Varredura de Área (vivo)

sargento Marcos Antônio VIEIRA e Luna (CBMSC)

sargento Genivan KÜLL e Nick (CBMSC)

sargento Matheus PREMOLI de Souza e Bono (CBMSC)

cabo Guilherme Pereira GALLI e Sasuke (CBMSC)

cabo JEAN Renato Vieira e Ilha (CBMSC)

cabo Thiago Evandro AMORIM e Moana (CBMSC)

soldado Bruno Gioppo BUENO e Skye (CBMRS)

soldado BRUNO Daniel da Silva Zacharias e Arya (CBMPR)

Aprovados em Busca por Restos Mortais