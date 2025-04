São José se destaca com alta satisfação na limpeza pública

Posted on

Referência em sustentabilidade no setor elétrico, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) conquistou mais um reconhecimento pela sua atuação em defesa do meio ambiente. A Cemig recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal instrumento usado no país para quantificar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de uma organização. A […]