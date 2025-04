ASSISTIR AO VIVO Melgar x Vasco COPA Sul-Americana 2025, HOJE (02/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Posted on

Por MRNews Desde a inauguração, há sete meses, o Centro Integrado de Segurança Viária (CISV) já trouxe importantes resultados em parceria com as forças de segurança em Mato Grosso do Sul no combate à criminalidade. Ao todo, 47 veículos que transitavam em rodovias estaduais e federais, com alerta de roubo ou furto, foram recuperados. Em […]