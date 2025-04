Congresso Técnico da Taça Baltazar Fernandes 2025 é realizado nesta quinta-feira (3) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realiza, nesta quinta-feira (3), às 19h, o Congresso Técnico da Taça Baltazar Fernandes 2025, no Salão de Vidro, localizado no andar Térreo do Paço Municipal, no Alto da Boa Vista.

Realizada pela Prefeitura, por meio da Sequav, a Taça Baltazar Fernandes 2025, campeonato da terceira divisão do futebol varzeano da cidade, contará com a participação de 27 clubes.

No Congresso Técnico, a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida apresentará às equipes inscritas todas as regras da competição municipal, a forma de disputa, a organização dos grupos, quantos times se classificam para a fase seguinte, entre outros detalhes fundamentais do regulamento.

A relação com todos os times inscritos na competição podem ser conferida no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/.

O Paço Municipal está situado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: sgce@sorocaba.sp.gov.br.