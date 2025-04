Guaratinguetá se destaca na primeira etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Semad / Reprodução A agenda de fiscalização ambiental se firma a cada ano como instrumento fundamental no combate ao desmatamento em Minas Gerais. Ao elaborar o Plano Anual de Fiscalização (PAF), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estabelece estratégias para coibir as atividades ilegais no estado. As ações […]