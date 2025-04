Monitoramento nutricional nas escolas de Boa Vista fortalece hábitos saudáveis desde a infância

Foto: Divulgação/PMBV



Como forma de monitorar o perfil nutricional dos alunos da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Boa Vista concluiu a primeira etapa do Exame Biométrico, processo que ocorreu durante todo o mês de março nas escolas urbanas, do campo, bem como indígenas.

Conforme a Prefeitura, a ideia é promover hábitos alimentares mais saudáveis, que favorecem o desenvolvimento das crianças. A segunda está prevista para novembro, momento em que ocorrerá uma nova avaliação para medir os avanços nutricionais.

O Exame Biométrico consiste na aferição de peso e altura dos alunos, possibilitando a identificação do Índice de Massa Corporal (IMC). Esses dados são essenciais para traçar estratégias de promoção da saúde e educação alimentar. Os professores de Educação Física das escolas realizam as aferições e encaminham os resultados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), que consolida as informações e estabelece diretrizes para aprimorar a alimentação dos alunos.

Importância do Exame Biométrico nas escolas

O gerente de Educação Física da rede, Admilson Nascimento, destacou a importância do levantamento para a formulação de estratégias voltadas à saúde das crianças. “Esse trabalho é feito anualmente em parceria com a coordenação de nutrição da Secretaria Municipal de Educação. A coleta de dados permite traçar um planejamento adequado para as aulas de Educação Física e também subsidiar relatórios sobre a situação nutricional dos alunos, auxiliando no acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, explicou.

Admilson reforça, ainda, que além da escola, a família também tem papel fundamental na construção de hábitos saudáveis. “Ao longo do processo, incentivamos o diálogo com os pais para conscientizá-los sobre a importância da alimentação equilibrada. Não adianta apenas a escola se preocupar com a merenda, se em casa não houver esse mesmo cuidado. O exame biométrico nos dá um panorama real da situação nutricional das crianças, permitindo um trabalho conjunto entre escola e família para a promoção da saúde”, contou.

Alimentação saudável e desempenho cognitivo

A professora de Educação Física, Carla Gomes, ressalta que a alimentação saudável não impacta apenas a saúde física das crianças, mas também o desempenho escolar. “Uma alimentação equilibrada é essencial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Crianças bem nutridas conseguem se concentrar melhor nas aulas, absorver os conteúdos com mais facilidade e ter um desempenho acadêmico superior. Além disso, ao levarem esse aprendizado para casa, os hábitos saudáveis acabam se estendendo para toda a família”, disse.

Pequenos Hábitos, Grandes Lições: Alunos falam sobre alimentação saudável nas escolas

Para os alunos, aprender sobre alimentação saudável foi uma experiência divertida e educativa. Fabianes Maria, de 9 anos, aluna do 3º ano da Escola Municipal Professora Carmen Eugênia Macaggi, destacou que essa conscientização também se reflete em casa. “Sim, eu gosto! Porque é uma brincadeira que eu sempre faço em casa. Brinco com a minha família. Geralmente, eu trago maçã, banana… e amo o iogurte da merenda”, contou.

Breivi Daniel, de 8 anos, também do 3º ano, ressaltou a importância de escolher bem os alimentos e evitar excessos de doces. “Eu aprendi que alimentação saudável é muito importante, pois se a gente comer muito doce faz mal. Mas se comermos vegetais e verduras, faz bem. Eu gosto de maçã, uva, abacaxi e laranja”, falou.

Já Marierch Samara, de 8 anos, contou que entendeu melhor a importância de escolher os alimentos corretamente no dia a dia. “Alimentação saudável é muito boa porque nos ensina o que é qualidade, o que podemos comer todos os dias e o que não devemos exagerar. Tipo, a carne a gente pode comer mais ou menos, mas o que mais temos que comer é verdura, alface… Eu gosto muito de alface e de macaxeira!”, compartilhou.

Próximas etapas

A segunda etapa do exame biométrico ocorrerá entre os dias 17 e 28 de novembro, quando as equipes irão comparar os dados coletados aos da primeira fase. O objetivo é avaliar se houve melhorias nos índices nutricionais dos alunos e reforçar ações de promoção da saúde dentro e fora das escolas.

Além da aferição antropométrica, outras iniciativas serão promovidas, como gincanas de saúde e bem-estar, murais interativos sobre alimentação saudável e semanas de atividades físicas. Tudo isso para incentivar os alunos a adotarem hábitos mais saudáveis desde cedo e garantir um futuro com mais qualidade de vida.

Merenda Escolar de Qualidade

A Rede Municipal de Ensino de Boa Vista oferece uma merenda nutritiva e diversificada, com alimentos provenientes da agricultura familiar, contemplando seus mais de 55 mil alunos, distribuídos em 141 escolas e 2 centros especializados. Os cardápios são elaborados por nutricionistas e respeitam as diretrizes do PNAE.

Entre os pratos servidos estão peixe ao molho, carne moída com arroz e salada, além da tradicional paçoca de carne de sol com farinha amarela. Frutas como melancia, banana e abacaxi complementam as refeições. A merenda escolar é preparada por cerca de 400 merendeiras, que passam por treinamentos periódicos para garantir qualidade e segurança alimentar. Os alimentos vêm de cooperativas da agricultura familiar, que fornecem itens como alface, macaxeira, batata-doce e cheiro-verde, fortalecendo a economia local.

Fonte: Da Redação