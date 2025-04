PALPITES Central Córdoba x LDU Quito Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (03), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Central Córdoba x LDU Quito acontece Hoje (03) às 19 hs. O mandante da partida Central QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Central Córdoba x LDU Quito: onde assistir, escalações e tudo sobre o confronto na Libertadores

O Central Córdoba S. Estero recebe a LDU Quito nesta quinta-feira (3) em um confronto histórico pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida acontecerá no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, às 19h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo ESPN4 e pelo serviço de streaming Star+.

Estreia histórica e duelo de tradição

Este será o primeiro jogo do Central Córdoba na história da Libertadores, tornando a partida ainda mais especial para o clube argentino. Já a LDU Quito, uma das equipes mais tradicionais do futebol equatoriano, chega para sua 22ª participação no torneio continental.

Os dois times entram em campo buscando seus primeiros pontos na competição. O Central Córdoba vem de um empate contra o Argentinos Juniors no campeonato argentino, enquanto a LDU Quito venceu o Deportivo Cuenca em sua última partida.

Onde assistir ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar Central Córdoba x LDU Quito ao vivo pelos seguintes canais:

TV: ESPN4

ESPN4 Streaming: Star+

Prováveis escalações

Central Córdoba S. Estero

Goleiro: Alan Aguerre

Alan Aguerre Defensores: Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Lautaro Rivero, Fernando Martínez

Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Lautaro Rivero, Fernando Martínez Meio-campistas: Iván Gómez, José Florentín, Leonardo Marchi

Iván Gómez, José Florentín, Leonardo Marchi Atacantes: Leonardo Heredia, Favio Cabral, Luis Angulo

LDU Quito

Goleiro: Gonzalo Valle

Gonzalo Valle Defensores: Daniel de la Cruz, Ricardo Ade, Gian Franco Allala, Bryan Ramírez

Daniel de la Cruz, Ricardo Ade, Gian Franco Allala, Bryan Ramírez Meio-campistas: Leonel Quiñónez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamíl

Leonel Quiñónez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamíl Atacantes: Lisandro Alzugaray, Alex Arce, Alexander Alvarado

Retrospecto e expectativas para o jogo

O Central Córdoba aposta em uma defesa bem postada e transições rápidas para surpreender o adversário. Por outro lado, a LDU Quito, mais experiente em competições continentais, deve buscar o controle do jogo por meio da posse de bola e de sua qualidade técnica.

O duelo promete emoção do início ao fim, com o time argentino tentando fazer história em sua estreia e os equatorianos buscando começar a campanha com uma vitória.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

