São José x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (02/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José x Unifacisa hoje, HOJE (02) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

São José x Unifacisa – Livescore e Transmissão ao Vivo (02/04/2025)

Nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, São José e Unifacisa entram em quadra para mais um duelo emocionante pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) e promete um grande embate entre duas equipes que buscam melhorar sua posição na tabela.

Onde assistir ao vivo?

Os fãs do basquete brasileiro poderão acompanhar o confronto por meio de transmissões ao vivo em plataformas de apostas como Betano, EstrelaBet e Bet365, que oferecem live stream para os clientes cadastrados. Também há possibilidade de transmissão no canal oficial do NBB ou em serviços de streaming esportivo.

Análise das equipes

São José

O time da casa vem de uma campanha instável na competição, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na última rodada, venceu o Fortaleza B.C. por 84 a 71, mostrando força defensiva e bom aproveitamento nos arremessos.

Últimos jogos:

31/03/25 – São José 84 x 71 Fortaleza B.C. (V)

– São José 84 x 71 Fortaleza B.C. (V) 17/03/25 – Pinheiros 89 x 80 São José (D)

– Pinheiros 89 x 80 São José (D) 07/03/25 – Corinthians 72 x 77 São José (V)

– Corinthians 72 x 77 São José (V) 03/03/25 – Botafogo 71 x 68 São José (D)

– Botafogo 71 x 68 São José (D) 27/02/25 – São José 83 x 78 Bauru (V)

Unifacisa

A equipe visitante também apresenta uma sequência irregular, com três vitórias e duas derrotas nos últimos confrontos. No último jogo, Unifacisa venceu Mogi fora de casa por 82 a 66, destacando seu forte jogo coletivo.

Últimos jogos:

31/03/25 – Mogi 66 x 82 Unifacisa (V)

– Mogi 66 x 82 Unifacisa (V) 26/03/25 – Unifacisa 71 x 83 Franca (D)

– Unifacisa 71 x 83 Franca (D) 14/03/25 – Unifacisa 77 x 74 Bauru (V)

– Unifacisa 77 x 74 Bauru (V) 03/03/25 – Unifacisa 77 x 79 Minas (D)

– Unifacisa 77 x 79 Minas (D) 27/02/25 – Paulistano 75 x 77 Unifacisa (V)

Retrospecto e confronto direto

Nos últimos cinco confrontos diretos, Unifacisa leva vantagem sobre São José, com três vitórias contra duas do adversário. No último duelo, realizado em dezembro de 2024, Unifacisa venceu por 70 a 58.

Últimos confrontos:

06/12/24 – Unifacisa 70 x 58 São José

– Unifacisa 70 x 58 São José 24/01/24 – Unifacisa 84 x 68 São José

– Unifacisa 84 x 68 São José 25/10/23 – São José 62 x 68 Unifacisa

– São José 62 x 68 Unifacisa 18/01/23 – Unifacisa 79 x 88 São José

– Unifacisa 79 x 88 São José 29/10/22 – São José 62 x 71 Unifacisa

Odds e prognóstico

As casas de apostas apontam um leve favoritismo para o São José, que joga em casa e vem de uma boa vitória contra Fortaleza B.C. Confira as cotações:

Betano : São José (1.75) x Unifacisa (2.05)

: São José (1.75) x Unifacisa (2.05) Bet365 : São José (1.63) x Unifacisa (2.20)

: São José (1.63) x Unifacisa (2.20) EstrelaBet: São José (1.68) x Unifacisa (2.05)

Palpite: Jogo equilibrado, mas o fator casa pode ser decisivo. Nossa aposta recomendada é vitória do São José, mas com uma margem apertada.

Fique ligado para mais informações e atualizações ao vivo do placar! Acompanhe o livescore da partida para não perder nenhum detalhe deste grande jogo pelo NBB 2025.

2º de Abril de 2025

Jogo 268

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : SJO

: SJO Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Jogo 269

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : FRA

: FRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 270

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : MOG

: MOG Equipe 2 : FOR

: FOR Onde Assistir: NBB Basquetpass

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!