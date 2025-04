Governo de Roraima inicia obras para iluminação de trecho urbano da BR-401 no Cantá

Os moradores do bairro Santa Cecília, no município de Cantá, presenciaram na manhã desta quinta-feira, 3, a assinatura de uma ordem de serviço que será executada pelo Governo de Roraima e trará mais segurança e infraestrutura para a região.

O vice-governador de Roraima, Edilson Damião, assinou a ordem de serviço para a instalação da iluminação pública em 8,8 km do trecho urbano da BR-401, às margens do bairro.

A iluminação, que seguirá até o posto de gasolina da entrada da BR-432, está prevista para ser concluída em cinco meses e trará benefícios diretos para os moradores das redondezas, como mais segurança no trânsito, valorização imobiliária e conforto para pedestres e comerciantes locais. A obra, orçada em R$ 7 milhões, foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues em parceria com o Governo de Roraima.

De acordo com o vice-governador Edilson Damião, a obra atende a uma demanda antiga da população, principalmente dos bairros Santa Cecília e Samaúma.

“Esse trecho é muito escuro, o que gera insegurança. Agora esse sentimento tem data marcada para acabar. Com a iluminação em LED, que será instalada em postes de 14 metros, vamos garantir mais segurança para os moradores e valorização das áreas próximas à BR-401”, destacou Damião.

Moradora há 25 anos no Santa Cecília, a comerciante Keila Nascimento, afirma que a iluminação do trecho representará mais segurança e qualidade de vida para todos os moradores. “É muito importante porque muita gente atravessa de um lado para o outro, tem os comércios e o movimento melhorou muito. Com essa iluminação, teremos mais segurança para quem anda de carro, moto ou a pé, até mesmo para quem faz caminhadas na área”, explicou.

Entre os presentes estavam o prefeito do município de Cantá, André Castro, o vice-prefeito, Ronald Brasil, a secretária-adjunta da Seinf, Delchelly Oliveira, além de representantes da empresa responsável pela obra.

O senador Chico Rodrigues, autor da emenda que garantiu os recursos, também destacou a importância da obra para transformar a realidade dos moradores desde a Ponte dos Macuxis até a entrada da BR-432 e região.

“Esse é o trabalho que ilumina. Essa escuridão nos preocupava muito, pois o Santa Cecília já é quase uma cidade e vivia no escuro. Agora, essa iluminação vai transformar a realidade dos moradores. Fico muito orgulhoso de ver essa obra acontecer, fruto de um trabalho que temos realizado com dedicação em Brasília e em parceria com o governador Antonio Denarium”, afirmou.

SOCIAL

Além da assinatura da ordem de serviço da obra, também foram entregues 150 redes do programa “Rede do Bem” da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar). O programa tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social, emergência ou calamidade pública, garantindo um benefício essencial para o conforto e bem-estar das famílias atendidas.

O post Governo de Roraima inicia obras para iluminação de trecho urbano da BR-401 no Cantá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.