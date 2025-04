A Secretaria de Saúde recebeu novos agentes de endemias, ampliando a cobertura de 60% para 80% no município. Com esse reforço, será possível intensificar as ações preventivas e contribuir para o combate aos focos do mosquito da dengue.

Os agentes passaram por uma capacitação especializada para oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população.

📽️ Assista ao vídeo e saiba mais sobre essa importante iniciativa!