Saúde de MS aplica 360 doses no 1º dia de ‘Drive-thru de Vacinação’ contra Influenza – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Aplicações em horários facilitados seguirão até dia 17 de abril; 100% dos municípios de MS estão abastecidos com as vacinas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) intensificou a imunização contra a Influenza com o lançamento de um Drive-thru de vacinação nesta quarta-feira (2). No primeiro dia da ação, 360 doses foram aplicadas em integrantes do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde.

O drive segue em funcionamento até o dia 17 de abril, no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua 14 de Julho, em Campo Grande. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira será das 18h às 22h; e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A vacinação é destinada a idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, entre outros públicos prioritários. A iniciativa conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que apoia a logística da campanha.

Além da iniciativa na Capital, o Governo do Estado garantiu o envio de 524 mil doses recebidas do Ministério da Saúde para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, assegurando o abastecimento e o avanço da campanha de imunização em todo o território estadual.

Vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo

Como parte das ações de imunização, a SES inicia nesta quinta-feira (3) a vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo. A primeira etapa será realizada na Empresa Guaicurus, atendendo aproximadamente 144 colaboradores.

A aplicação das doses ocorrerá das 8h às 11h, na sede da empresa, localizada na Rua Alexandre Fleming, 1407, Vila Bandeirantes.

A iniciativa será realizada em três etapas, abrangendo diferentes unidades da empresa, para garantir a proteção dos trabalhadores do setor. A SES reforça a importância da vacinação para prevenir complicações da gripe e reduzir o impacto da doença na população.

Serviço: Drive de Vacinação

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros, Rua 14 de Julho n. º 1.502.

Período: 02/04 a 17/04

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta (18:00 as 22:00) e Sábado e Domingo: (07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00)

Público-alvo: Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui os seguintes públicos:

Trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis