52ª edição dos Jogos Escolares de Roraima tem início com recorde de inscritos

A 52ª edição dos Jogos Escolares de Roraima começa nesta sexta-feira, 4, com um cronograma extenso de atividades e uma marca histórica: um recorde de 10,3 mil participantes, superando os 7,8 mil participantes do ano de 2024. A competição, que é considerada a maior do esporte escolar no Estado, será dividida em três grandes fases e promete movimentar os municípios roraimenses nos próximos meses.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, ressaltou o impacto do evento para o Estado. “A cada ano, os Jogos Escolares de Roraima se consolidam como um grande evento esportivo e educacional. A marca histórica de inscritos reflete o empenho das escolas e o compromisso do Governo de Roraima em promover o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal dos estudantes”, afirmou o secretário.

Nesta quinta-feira, a equipe do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), responsável pelo evento, já está nos municípios realizando o credenciamento dos alunos-atletas e técnicos. Nesta primeira etapa, foram 711 inscritos.

A primeira fase contempla as etapas municipais, que acontecem de forma simultânea até o dia 06 de abril nos municípios de Mucajaí e Iracema. Em seguida, os jogos seguirão para Caracaraí (11 a 13 de abril), Rorainópolis (18 a 20 de abril), São Luiz do Anauá (25 a 27 de abril), Normandia (2 a 0 de maio), Cantá (9 a 11 de maio), Amajari (16 a 18 de maio), Alto Alegre (23 a 25 de maio), Bonfim (30 de maio a 1º de junho), São João da Baliza e Caroebe simultaneamente (6 a 8 de junho), Pacaraima (13 a 15 de junho), Uiramutã (20 a 22 de junho) e, por fim, Boa Vista (1° a 6 de julho).

A segunda fase será dedicada às competições de atletismo em Boa Vista. Já a grande fase final, que definirá os campeões estaduais, ocorrerá entre os dias 08 e 15 de julho. Ao todo, 18 modalidades estarão em disputa, mas apenas futsal, futebol, vôlei de praia, badminton, tiro com arco e voleibol terão fases classificatórias antes da final. As demais modalidades disputarão medalhas diretamente na fase decisiva, em julho.

Porta de entrada para competições nacionais

Os Jogos Escolares de Roraima são o principal caminho para os alunos-atletas que sonham em representar o estado em competições nacionais. Os classificados terão a chance de disputar os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), voltados para estudantes de 12 a 14 anos, e os JEJs (Jogos da Juventude), para jovens de 15 a 17 anos.

Para o diretor do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), Dinaildo Barreto, a competição desempenha um papel fundamental na formação dos jovens atletas.

“Sem sombra de dúvida, os Jogos Escolares fazem parte integrante da vida cotidiana dos nossos alunos-atletas. Essa tradição já tem 52 edições e, ao longo dos anos, tem se tornado cada vez mais importante para a formação de jovens atletas e descoberta de talentos”, afirmou Barreto.

Com a aproximação das competições, as escolas intensificam os treinamentos para garantir um alto nível de desempenho de seus atletas. Professores de Educação Física já têm acesso ao regulamento geral dos JERs, que pode ser consultado através do link.

Os Jogos Escolares de Roraima representam muito mais do que medalhas. São uma plataforma de desenvolvimento pessoal, social e esportivo para milhares de jovens do estado. Com recorde de inscrições e uma estrutura aprimorada, a edição de 2025 promete entrar para a história do esporte escolar roraimense.

