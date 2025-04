Al-Hilal x Al-Nassr ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (04/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Al-Hilal x Al-Nassr acontece HOJE (04) às 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

Al-Hilal x Al-Nassr: Previsão, Notícias da Equipe e Prováveis Escalações

A Kingdom Arena será palco de um dos jogos mais aguardados da Saudi Pro League nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), quando o Al-Hilal recebe o Al-Nassr em um confronto direto na luta por uma vaga na AFC Champions League Elite.

Momento das Equipes

O Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus, vive uma fase excelente, buscando a quarta vitória consecutiva. Antes da pausa para a data FIFA, a equipe conseguiu triunfos significativos, incluindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Pakhtakor na Champions League e vitórias por 2 a 0 sobre Al-Faya e Al-Taawoun.

Defensivamente, os “Al-Za’eem” estão sólidos, com três jogos seguidos sem sofrer gols. Atualmente, ocupam a segunda colocação do campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o Al-Nassr. A equipe também se mostra muito forte jogando em casa, onde perdeu apenas uma vez desde 2023.

Já o Al-Nassr, treinado por Stefano Pioli, teve uma sequência de cinco vitórias seguidas entre janeiro e fevereiro, mas tem enfrentado dificuldades nas últimas rodadas, somando apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos da liga. Na última partida, derrotou o Al-Kholood por 3 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Jhon Durán.

Atualmente em terceiro lugar, o Al-Nassr precisa desesperadamente da vitória para se aproximar do Al-Hilal na tabela e manter suas chances de disputar a Champions League Elite.

Possíveis Escalações

Al-Hilal:

Goleiro: Bono

Defesa: Hamad Al Yami, Hassan Al Tambakti, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi

Meio-campo: Rúben Neves, Mohamed Kanno

Ataque: Kaio César, Malcom, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo

Al-Nassr:

Goleiro: Bento

Defesa: Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Mohammed Al-Fatil, Alnajdi

Meio-campo: Angelo, Al-Hassan, Marcelo Brozovic, Sadio Mané

Ataque: Jhon Durán, Cristiano Ronaldo

Previsão do Jogo

A expectativa é de um confronto muito equilibrado. O Al-Nassr precisa pontuar para reduzir a distância para o Al-Hilal, mas enfrenta dificuldades como visitante. Por outro lado, o Al-Hilal tem um dos melhores desempenhos defensivos da liga e costuma se impor em casa.

Palpite: Al-Hilal 2-1 Al-Nassr

Este jogo promete ser um grande espetáculo do futebol saudita, com estrelas internacionais como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané de um lado e Malcom e Marcos Leonardo do outro.

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.