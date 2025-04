ASSISTIR Rayo Vallecano x Espanyol AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (04/04)

Por MRNews



A partida entre Rayo Vallecano x Espanyol acontece HOJE (04), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Rayo que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Rayo Vallecano x Espanyol – Previsão, notícias das equipes e escalações

Rayo Vallecano e Espanyol se enfrentam nesta sexta-feira (4 de abril) pelo Campeonato Espanhol, em uma partida crucial para ambas as equipes. O confronto acontece no Estádio de Vallecas às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

Situação das Equipes

O Rayo Vallecano busca sua segunda vitória consecutiva na La Liga para seguir sonhando com uma vaga em competições europeias. A equipe madrilenha ocupa a sétima colocação com 40 pontos, sete atrás do Real Betis, sexto colocado. A recente vitória contra o Alavés, por 2 a 0, deu novo ânimo ao elenco.

Já o Espanyol vive situação delicada. O time catalão está na 16ª posição com 29 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. A equipe empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid na última rodada e precisa pontuar para se afastar do risco de queda.

Retrospecto e Forma Recente

O Rayo Vallecano não tem tido bons resultados nos últimos jogos, com apenas uma vitória nos últimos seis confrontos da La Liga. Por outro lado, o Espanyol venceu o Rayo por 2 a 1 no primeiro turno e também levou a melhor nas últimas duas partidas entre as equipes na primeira divisão.

Últimos jogos do Rayo Vallecano na La Liga: LLDLDW

LLDLDW Últimos jogos do Espanyol na La Liga: LDWDLD

Notícias das Equipes

O técnico Íñigo Pérez não poderá contar com Abdul Mumin, lesionado. Além disso, Sergio Camello e Jonathan Montiel são dúvidas e passarão por testes antes do jogo. Em compensação, Florian Lejeune retorna após cumprir suspensão.

No Espanyol, o técnico Manolo González deve manter a equipe que empatou com o Atlético de Madrid. José Gragera segue fora por lesão, mas Roberto Fernández e Alex Kral continuam como peças-chave do ataque.

Prováveis Escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Hernández, Lejeune, Chavarria; Ciss, U López; De Frutos, Diaz, A Garcia; Nteka.

Espanyol: J Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Carreras, Kral, J Puado; R Fernandez.

Palpite da Partida

O histórico recente favorece o Espanyol, mas o Rayo Vallecano joga em casa e busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela. O confronto promete ser equilibrado, e a previsão é de um empate por 1 a 1.

Placar estimado: Rayo Vallecano 1-1 Espanyol.

