Crystal Palace x Brighton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (05/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Crystal Palace x Brighton acontece hoje, HOJE (05) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Crystal Palace e Brighton & Hove Albion se enfrentam neste sábado, 5 de abril de 2025, às 11h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em duelo válido pela 31ª rodada da Premier League. O clássico do M23 Derby promete ser equilibrado, com as duas equipes vindo de resultados frustrantes na rodada anterior.

Momento das equipes

O Crystal Palace arrancou um empate dramático contra o lanterna Southampton na última rodada, graças a um gol salvador de Matheus França nos acréscimos. O técnico Oliver Glasner elogiou a garra do time, mas sabe que precisa de uma atuação mais sólida diante da torcida para manter a boa sequência em casa — o Palace venceu os dois últimos jogos no Selhurst Park.

A equipe londrina está invicta há 10 partidas fora de casa na Premier League, mas quer agora manter o embalo também em casa para tentar um feito inédito: vencer o Brighton duas vezes em uma mesma edição da Premier League. A última vez que conseguiu isso em qualquer divisão foi em 1932/33.

Já o Brighton busca se recuperar após levar 3 a 0 do Aston Villa no Amex Stadium. A derrota derrubou os Seagulls para a oitava colocação, o que complica a briga por uma vaga nas competições europeias, ainda mais após a eliminação para o Nottingham Forest na FA Cup. Apesar disso, o retrospecto fora de casa é promissor: o time perdeu apenas um dos últimos oito jogos como visitante na Premier League.

Retrospecto do confronto

O clássico entre Palace e Brighton é um dos mais intensos do futebol inglês, mesmo sem o mesmo apelo de rivalidades tradicionais. As últimas cinco partidas entre as equipes em Selhurst Park terminaram empatadas por 1 a 1. Um novo empate com esse placar colocaria esse confronto na história como o primeiro da elite inglesa a repetir o mesmo resultado seis vezes consecutivas.

Desfalques e prováveis escalações

Crystal Palace tem algumas ausências importantes: Chadi Riad, Cheick Doucouré e Joel Ward estão fora da temporada. Chris Richards pode retornar ao time titular, e Will Hughes volta de suspensão.

Brighton está desfalcado de Adam Webster, Georginio Rutter e Igor. Joel Veltman pode retornar, mas Tariq Lamptey, Ferdi Kadioglu e James Milner seguem fora. Lewis Dunk e Matt O’Riley voltaram recentemente e devem ser titulares.

Provável escalação do Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Wharton, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Provável escalação do Brighton:

Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck

Palpite

Crystal Palace 1 x 1 Brighton & Hove Albion

O equilíbrio tem sido a tônica deste clássico, e não há indícios de que isso vá mudar. Ambas as equipes estão motivadas, mas carregam desgaste físico e emocional recente. Um novo empate, especialmente por 1 a 1, parece o resultado mais provável — o que, curiosamente, cravaria um novo recorde de regularidade entre dois adversários na história da Premier League.

Para mais palpites, escalações e cobertura completa da Premier League, continue acompanhando nosso site.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN