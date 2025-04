Quais filmes vão passar SÁBADO (05/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Posted on

Por MRNews **Conheça as características de Maxime Domínguez, meia suíço contratado pelo Vasco** O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação do meia suíço Maxime Domínguez, ex-jogador do Gil Vicente, de Portugal. A negociação foi concluída na segunda-feira, e o jogador é esperado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para integrar o elenco […]