Seminário estadual discutirá regionalização do turismo em Roraima

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima) realizará o Seminário Estadual de Turismo Regional nos dias 7 e 8 de abril, como parte do Programa de Regionalização do Turismo promovido pelo Ministério do Turismo. O evento acontecerá no Auditório do Sesclin, localizado na Avenida Major Williams, 2084, bairro São Francisco.

Com a participação de gestores das três regiões turísticas de Roraima, o seminário visa promover um diálogo sobre o desenvolvimento sustentável do turismo no estado e discutir estratégias para garantir a inclusão e permanência dos municípios locais no Mapa do Turismo Brasileiro.

O Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta importante que reúne municípios com potencial turístico e aqueles impactados pelo setor. Ele serve como um instrumento de ordenamento e apoia a formulação de políticas públicas voltadas ao turismo, tanto pelo Governo Federal quanto pelos Estados.

Atualizado a cada dois anos, o Mapa é composto por municípios indicados pelos órgãos estaduais de turismo, conforme critérios definidos por lei. Os municípios podem se inscrever a qualquer momento, desde que atendam aos requisitos estabelecidos. Essa categorização é essencial para avaliar o desempenho econômico do setor em diferentes localidades, com base em uma análise de cluster que utiliza cinco variáveis.

Na abertura do evento, será apresentada uma performance do Grupo Teatral de Mucajaí, além de palestras sobre a atualização do Plano Estadual de Turismo, conduzidas pelo Interlocutor Estadual do Programa de Regionalização do Turismo de Roraima e representantes do Ministério do Turismo, com temas a serem definidos. À tarde, haverá uma reunião com a equipe técnica da Secult para alinhar os detalhes de uma oficina a ser realizada no dia 8.

O segundo dia será dedicado a um escritório prático focado na elaboração de documentos e na apresentação das plataformas e procedimentos para o cadastro de municípios e regiões turísticas no Mapa. À tarde, serão oferecidos atendimentos técnicos individualizados, com orientações sobre o processo de cadastro no Sismapa.

De acordo com Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo, o evento contará com a presença de uma equipe do Ministério do Turismo, que está realizando uma itinerância por todos os estados desde 2025 para compartilhar informações essenciais sobre o programa com os gestores municipais.

“O seminário reunirá gestores municipais de turismo que assumiram suas funções em 2024, com o objetivo de unir esforços com o Governo de Roraima para implementar políticas que promovam o turismo municipal e impulsionem o desenvolvimento a partir das vocações locais”, destacou Bruno.

