West Ham x Bournemouth ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (05/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre West Ham x Bournemouth acontece hoje, HOJE (05) às 11 hs , horário oficial de Brasília.

Premier League: West Ham x Bournemouth – Prévia, escalações e palpite

Neste sábado, dia 5 de abril de 2025, às 11h (horário de Brasília), o West Ham United recebe o Bournemouth no London Stadium, em duelo válido pela 31ª rodada da Premier League. Ambas as equipes buscam se recuperar de derrotas recentes para seguir com seus objetivos na reta final da temporada.

Momento das equipes

O West Ham, comandado por Graham Potter, não vive bom momento. A equipe londrina perdeu para o Wolverhampton por 1 a 0 no meio da semana, acumulando sua 14ª derrota na liga. Além disso, o time marcou em apenas 40% dos jogos sob o comando de Potter, contrastando com os números do ex-técnico Julen Lopetegui.

Atualmente na 16ª posição, os Hammers estão apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento e a 10 dos dez primeiros colocados. Para piorar, perderam três dos últimos quatro jogos em casa e não marcaram gol em seis partidas no London Stadium – seu pior desempenho desde a temporada 2018/19.

O Bournemouth, por sua vez, vinha de uma invencibilidade de 12 jogos entre novembro e janeiro, mas a fase também mudou. A equipe de Andoni Iraola venceu apenas três dos últimos dez compromissos e perdeu os últimos três jogos em casa – todos por 2 a 1.

Apesar disso, os Cherries ainda sonham com uma vaga em competições europeias. Estão na 10ª posição, com 44 pontos, e têm como trunfo seu bom desempenho fora de casa: 23 pontos conquistados e 30 gols marcados – recordes do clube na elite inglesa.

Retrospecto recente

O confronto do primeiro turno, em dezembro, terminou empatado por 1 a 1 no Vitality Stadium. Enes Ünal marcou de falta no último minuto para igualar o placar após pênalti convertido por Lucas Paquetá.

Nos últimos sete confrontos diretos, o Bournemouth não venceu o West Ham (4 empates e 3 derrotas). Curiosamente, os três últimos duelos terminaram com o mesmo placar: 1 a 1.

Desfalques e prováveis escalações

West Ham:

Fora: Michail Antonio (perna) e Crysencio Summerville (coxa).

Dúvida: Mohammed Kudus.

Potter pode promover mudanças no ataque, com Niclas Fullkrug como titular. Paquetá pode ser adiantado, e o jovem Luis Guilherme deve perder a vaga.

Provável escalação: Areola; Todibo, Kilman, Cresswell; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Scarles; Paquetá, Bowen; Fullkrug.

Bournemouth:

Fora: Enes Ünal (joelho), Marcus Tavernier (tornozelo) e Luis Sinisterra (coxa).

Dúvidas: Justin Kluivert e Julian Araujo.

Se Kluivert não jogar, Alex Scott deve continuar como meia central. Semenyo segue titular mesmo sem marcar nos últimos oito jogos.

Provável escalação: Arrizabalaga; Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Adams; Brooks, Scott, Semenyo; Evanilson.

Palpite final: West Ham 1 x 2 Bournemouth

A tendência é de mais um duelo equilibrado entre as equipes. No entanto, o Bournemouth chega mais motivado e com ambições maiores, especialmente pela chance de disputar uma competição europeia inédita para o clube. Se os Cherries abrirem o placar, têm grandes chances de sair com os três pontos – já que o West Ham perdeu 8 dos 9 jogos em que saiu atrás no placar.

Onde assistir: até o momento, não há transmissão confirmada no Brasil. Fique atento à programação da ESPN, Star+ e plataformas de streaming com direitos da Premier League.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN