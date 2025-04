Agência Minas Gerais | No Rio Grande do Sul, Governo de Minas participa de Fórum da Liberdade e apresenta balanço de investimentos privados e ações de educação

Relacionadas



Qual o futuro do Brasil? A relevância de Minas Gerais para responder a esta pergunta motivou a participação do governador Romeu Zema, no Fórum da Liberdade, no fim da tarde desta sexta-feira (4/4), em Porto Alegre (RS).

O evento é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), com o objetivo de estimular debates entre palestrantes e fomentar alternativas para equacionar os problemas do país e da América Latina.

Na oportunidade, Zema destacou a transformação ocorrida em Minas Gerais nos últimos anos para uma plateia de mais de 2 mil pessoas, ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A apresentação teve como ênfase atração de investimentos, promoção de políticas públicas eficientes e acréscimos de verba para a educação, a exemplo da destinada para a merenda, que saiu de R$ 19,7 milhões, no último governo, para mais de R$ 466 milhões em 2024.

O governador lembrou também que, desde 2019, o Governo de Minas já atraiu R$ 475 bilhões em investimentos privados, graças a um ambiente favorável aos negócios, que impulsiona o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para os mineiros.

Entre outros destaques, o governador mostrou ainda que, nos últimos seis anos, foram criadas cerca de 930 mil vagas de emprego formais. Além disso, no quarto trimestre de 2024, Minas alcançou a menor taxa de desemprego da história: 4,3%.

Setor produtivo no Rio Grande do Sul

Pela manhã, Zema participou de reuniões com empresários, presidentes e conselheiros de grandes empresas gaúchas. Cerca de 40 lideranças do estado do Rio Grande do Sul discutiram ações sobre desenvolvimento socioeconômico.

Inovação e pesquisa

Ainda no período da manhã, o governador esteve nas instalações do Tecnopuc, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Recepcionado pelo reitor Manuir Mentges, ele conversou com estudantes e professores.

O parque científico e tecnológico Tecnopuc é um ecossistema que envolve empresas públicas e privadas, centros de pesquisa, startups e entidades profissionais e empresariais em uma comunidade articulada que colabora para o desenvolvimento de negócios inovadores.

Minas Gerais, inclusive, tem incentivado um caminho de sucesso nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), posicionando-se cada vez mais como polo estratégico para o setor da inovação.

Em 2024, o ecossistema mineiro recebeu diversos prêmios e, no mesmo ano, o Governo de Minas bateu novo recorde de execução de investimentos. Ao todo, foram R$ 520 milhões em ações e projetos de CT&I, executados por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Somente na área de inovação, também um recorde: cerca de R$ 92 milhões.