Atlético-GO x Athletic Club Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (06/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Atlético-GO x Athletic Club é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Dragon como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Atlético-GO x Athletic Club – Palpites, Odds e Onde Assistir – 07/04/2025

A estreia do Campeonato Brasileiro da Série B 2025 reserva um confronto inédito e promissor: Atlético-GO x Athletic Club, marcado para segunda-feira (07/04), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN 4 e Disney+.

Melhores palpites para Atlético-GO x Athletic Club

1. Menos de 2.5 gols – pagando 1.81 na Estrela Bet

A tendência é de um jogo estudado, principalmente por ser a primeira rodada. O Atlético-GO costuma ser sólido defensivamente em casa, e o Athletic deve adotar postura cautelosa fora de casa. O placar com poucos gols é um cenário bastante provável.

2. Empate – pagando 3.55 na Novibet

Estreia de temporada, campo neutro no histórico entre as equipes e um Athletic motivado após boas atuações no Campeonato Mineiro. O equilíbrio pode pesar e o empate tem ótimo valor nas odds.

3. Total de gols no 1º tempo – Menos de 1 gol – pagando 1.83 na Estrela Bet

Com duas equipes priorizando a defesa no início de campanha, a primeira etapa tende a ser travada. Essa aposta oferece boa margem para retorno seguro.

Odds das principais casas de apostas

Resultado Betano Estrela Bet Betnacional Stake Vitória do Atlético-GO 1.82 1.80 1.74 1.81 Empate 3.45 3.40 3.54 3.50 Vitória do Athletic 4.50 4.50 4.27 4.30

Últimos jogos das equipes

Atlético-GO

2×2 vs Anápolis

1×1 vs Retrô (derrota nos pênaltis por 4×1)

2×3 vs Anápolis

O Dragão vive momento instável, especialmente no setor defensivo, sofrendo muitos gols nos últimos compromissos.

Athletic Club

2×1 vs Barcelona-BA

3×3 vs Grêmio (derrota nos pênaltis por 8×7)

2×0 vs Uberlândia

O time mineiro chega com moral após boas apresentações e tentará surpreender longe de casa.

Histórico de confrontos

Este será o primeiro confronto oficial entre Atlético-GO e Athletic Club. Uma estreia histórica para ambas as equipes nesta rivalidade que começa a se formar.

Onde assistir Atlético-GO x Athletic Club

Data: 07/04/2025 (segunda-feira)

07/04/2025 (segunda-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia-GO

Estádio Antônio Accioly, Goiânia-GO Transmissão: ESPN 4 e Disney+

Dica final: Com base no estilo de jogo das equipes e a cautela natural de uma primeira rodada, as melhores apostas estão nos mercados de poucos gols e empate. Fique atento às movimentações nas odds até o início da partida para encontrar valor extra nas casas como Betano, Estrela Bet, Stake e Betnacional.

Para mais dicas e análises, acesse supremas.com.br e bahiaprime.com.br.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.