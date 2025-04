Banda de Música da Polícia Militar promove programação especial para o HGR 

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) inicia as ações do projeto “Som da Fé”, uma iniciativa da Banda de Música que tem como proposta amenizar as tensões existentes em ambientes hospitalares, resultando em conforto para os servidores que atuam na saúde e auxiliando na pronta recuperação de pacientes.

A primeira ação do projeto ocorre nesta segunda-feira, 7, a partir das 10h, no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), a maior referência hospitalar do Estado.

“Estamos com vários projetos para pôr em prática neste ano, e essa iniciativa, ‘Som da Fé’, busca dar um pouco de alento para as pessoas que estão nos hospitais, enfermas, passando por momentos de dificuldade. Com a música, nós podemos levar um pouco de paz para esses pacientes, graças ao poder terapêutico e espiritual que ela tem”, destacou o comandante da Banda da PMRR, major Cristiano de Aguiar Calú,

De acordo com ele, a atividade será iniciada com uma pequena apresentação no hall de entrada do HGR, para em seguida a banda percorrer alguns ambientes da unidade, tais como os corredores dos blocos e leitos de internação.

“A nossa intenção é fazer o possível para levar esse projeto às demais unidades da rede pública [de saúde] do município de Boa Vista. Além de levar paz e alegria para essas pessoas, nós esperamos aproximar a sociedade da Polícia Militar, e, principalmente, do nosso trabalho”, completou.

SOBRE A BANDA

Com 34 anos de atuação no Estado, a Banda de Música da PMRR tem como principal premissa a promoção de cultura para toda a sociedade roraimense, contando atualmente com 30 membros.

Tamanha dedicação não é por acaso e tal reforço confere ao grupo reconhecimentos valiosos.

“Estou à frente da Banda de Música há quase dois anos. Recentemente recebemos o título ‘Orgulho de Roraima’, concedido pela Assembleia Legislativa, e somos considerados Patrimônio Histórico, Material e Cultural do Estado, o que nos orgulha, pois demonstra o reconhecimento do nosso trabalho e esforço perante a sociedade”, frisou.

Algumas das ações executadas pela Banda de Música da PMRR são realizadas em parceria com outras instituições, como o Exército Brasileiro e o Instituto Boa Vista de Música.

“Hoje, a Banda de Música é considerada uma das referências da Polícia Militar, justamente por levar cultura, musicalidade e alegria para toda a sociedade roraimense, e também já tivemos a oportunidade de atuar em outras unidades da federação e em países vizinhos. Graças a Deus somos sempre bem recebidos e bem quistos pela sociedade em geral”, finalizou o major Calú.

