Botafogo x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Botafogo x São Paulo da Gama hoje, HOJE (05) as 16 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Botafogo x São Paulo ao vivo: Acompanhe o livescore do duelo no NBB – 05/04/2025

Neste sábado, 5 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), Botafogo RJ e São Paulo se enfrentam em mais um confronto emocionante pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo será realizado no Rio de Janeiro, com expectativa de um confronto equilibrado entre duas equipes que buscam reencontrar o caminho das vitórias na reta final da temporada regular.

Momento das equipes

O Botafogo RJ chega para este confronto com uma campanha instável. A equipe carioca perdeu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo derrotas para Paulistano (64×85), Flamengo (85×92) e Brasília (71×94). Sua única vitória recente foi contra o São José (71×68), o que mostra que o time ainda tenta encontrar consistência defensiva.

Já o São Paulo vive uma fase ainda mais complicada, com cinco derrotas consecutivas. O Tricolor paulista perdeu para o Flamengo (86×105), Pato (65×69), União Corinthians (74×95), Caxias do Sul (65×76) e Vasco da Gama (78×88). A defesa tem sido um problema recorrente, e o ataque não vem conseguindo compensar as falhas.

Retrospecto do confronto direto

Nos últimos confrontos entre as equipes no NBB, o São Paulo leva vantagem:

15/12/2024 – São Paulo 82 x 71 Botafogo

25/03/2024 – Botafogo 83 x 79 São Paulo

04/12/2023 – São Paulo 78 x 77 Botafogo

Apesar de o Tricolor ter vencido o último duelo com folga, os jogos anteriores foram bastante parelhos, o que reforça a imprevisibilidade deste confronto.

Odds das principais casas de apostas

As casas de apostas mostram um ligeiro favoritismo para o São Paulo, mesmo jogando fora de casa:

Bet365 : Botafogo 2.00 | São Paulo 1.71

: Botafogo 2.00 | São Paulo 1.71 Betano.br : Botafogo 2.22 | São Paulo 1.65

: Botafogo 2.22 | São Paulo 1.65 BetEsporte : Botafogo 1.93 | São Paulo 1.69

: Botafogo 1.93 | São Paulo 1.69 Estrelabet : Botafogo 1.95 | São Paulo 1.74

: Botafogo 1.95 | São Paulo 1.74 Superbet.br : Botafogo 2.07 | São Paulo 1.77

: Botafogo 2.07 | São Paulo 1.77 Esportivabet: Botafogo 1.95 | São Paulo 1.74

Com base nas cotações, as apostas estão divididas, o que reflete a instabilidade de ambas as equipes nas últimas rodadas.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Botafogo RJ e São Paulo terá transmissão ao vivo via streaming nas principais plataformas de apostas como bet365 e EstrelaBet, desde que o usuário esteja logado e com saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Algumas partidas do NBB também são transmitidas em canais esportivos e plataformas como YouTube e TV Cultura.

Conclusão

Com os dois times em má fase, o jogo deste sábado se torna ainda mais importante na disputa por melhores posições nos playoffs do NBB. O fator casa pode ser um diferencial para o Botafogo, mas o São Paulo tem histórico recente de bons jogos contra o rival. Fique ligado no livescore do Flashscore.com.br para acompanhar o placar em tempo real, estatísticas detalhadas, notícias e muito mais sobre o basquete nacional e internacional.

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!