Estrada Boa: Estado entrega revitalização das SCs-150 e 390 no Meio Oeste, obra foi a primeira a receber ordem de serviço pelo programa

Fotos: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello entregou neste sábado, 5 de abril, as revitalizações das rodovias SC-150 e SC-390, entre Capinzal e Piratuba – a primeira obra a receber ordem de Serviço pelo Estrada Boa – o maior programa de investimento na infraestrutura rodoviária estadual da história de Santa Catarina. O evento contou com as presenças do secretário-adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Ricardo Grando; demais autoridades e a comunidade.

“Pela primeira vez o Oeste, o Meio Oeste e o Extremo Oeste estão sendo enxergados pelo que precisam. O Estado virou um canteiro de obras com recuperação de rodovias e novas estradas, inclusive, de concreto. O Programa Estrada Boa está aplicando três bilhões e meio de reais e agora vai vir o Estrada Boa Rural para melhorar nossas estradas do interior. É muito importante porque muitas empresas e propriedades produzem e precisam de infraestrutura para escoar melhor toda essa produção. Estamos fazendo uma grande revolução em Santa Catarina em todas as áreas”, disse o governador Jorginho Mello.

Marco do Programa Estrada Boa

A revitalização das SCs-150 e 390 foi a primeira obra a receber ordem de serviço dentro do Programa Estrada Boa, assinada pelo governador Jorginho Mello. O trecho, com 25,2 quilômetros de extensão, recebeu investimentos de R$ 74 milhões e marca um novo padrão de qualidade nas rodovias estaduais, com foco em segurança, trafegabilidade e desenvolvimento regional.

Desde a implantação do pavimento asfáltico na SC-150, na década de 1980, a estrada jamais havia passado por uma restauração completa. Com o Estrada Boa, esse cenário mudou: a rodovia foi totalmente modernizada, com intervenções profundas que incluem novas faixas, melhoria na geometria, restauração do pavimento e construção de interseções e passarelas.

“Em agosto de 2023 demos a ordem de serviço dessa obra e hoje estamos aqui para entregar a obra do Estrada Boa, que é o maior programa de revitalização de rodovias do estado de Santa Catarina. Nós estamos investindo 900 milhões de reais nas rodovias aqui no Meio Oeste, uma região que estava esquecida pelos governos passados. Foi uma determinação do nosso governador Jorginho Mello para que possamos dar uma atenção para as nossas estradas aqui da região, que há décadas não recebiam melhorias”, reforçou o secretário-adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

Obra que transforma a mobilidade e impulsiona o turismo

Além de ser um importante corredor de escoamento da produção agrícola e industrial da região, a rodovia é estratégica para o turismo em Piratuba, conhecida nacionalmente por suas águas termais. A revitalização garante maior segurança aos visitantes e moradores que circulam pelo trecho, especialmente nos períodos de alta temporada.

Entre os principais serviços executados estão:

-Terraplenagem e pavimentação;

-Melhoria na geometria e restauração do pavimento;

-8,3 km de faixas adicionais;

-2,5 km de travessia urbana em Piratuba;

-Implantação de 10 interseções estratégicas;

-Passarela lateral na ponte (obra de arte especial)

Piratuba: destino turístico aquecido pelas novas estradas

Com acesso facilitado, Piratuba se projeta ainda mais como um dos principais destinos de turismo termal do Sul do Brasil. Entre os atrativos estão o Parque Termal, spas, gastronomia típica e eventos culturais. A cidade também oferece hospedagens diversificadas e opções de lazer ligadas à natureza, como trilhas e áreas verdes.

A entrega das SCs-150 e 390 simboliza mais do que uma obra concluída: é o início de uma nova era para a infraestrutura de Santa Catarina, com o Programa Estrada Boa transformando a realidade das rodovias e da vida das pessoas que dependem delas todos os dias.