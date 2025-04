Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta segunda-feira (07)

Posted on

Cidadania Prefeitura inicia planejamento para eleições de novos conselheiros do programa ‘Você Prefeito’ 26/03/2025 | 07:30 | 79 A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), realiza, no mês de maio, as eleições para os novos conselheiros e conselheiras do programa ‘Você Prefeito’, que vão atuar no […]