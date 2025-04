Secretaria da Educação realiza homenagem à patrona do CEI-139 nesta sexta-feira (4) – Agência de Notícias

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, na tarde desta sexta-feira (4), uma cerimônia para o descerramento da placa de denominação do Centro de Educação Infantil (CEI) 139. A homenagem foi feita em memória da professora Ana Maria Gurgel de Oliveira Gonzales, que dá nome à unidade escolar.

Participaram do evento o secretário da Educação, Clayton Lustosa, que na ocasião representou o prefeito Rodrigo Manga; o secretário de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), Vinícius Aith, que à época, como vereador, foi o proponente da homenagem; a diretora da escola, Janaína Pereira; Daciane Antunes, representante do Instituto Filhos Misericordiosos da Cruz (IFMC), entidade gestora da unidade escolar; Carlos Gonzales, viúvo da homenageada; as filhas do casal, Alessandra, Vanessa e Andressa Gurgel, além de outros familiares; o pró-reitor da Universidade de Sorocaba (Uniso), José Martins de Oliveira Jr., entre outros integrantes da comunidade escolar e servidores da Sedu.

A solenidade foi simples, mas carregada de emoção, especialmente, durante a fala do esposo da professora Ana Maria. “Ela sempre valorizou a família, o trabalho, os amigos. E, em tudo que fazia, havia sua dedicação, sua lealdade, sua honestidade, seu carinho. Podemos traduzir tudo isso como amor”, resume Carlos Gonzales.

“Essa é uma importante homenagem, pois a forma como a professora viveu, dedicando uma vida inteira à educação, é também uma inspiração para todos nós e, principalmente, para esse equipe que, com certeza, vai honrar a sua memória no trabalho realizado aqui”, afirma o secretário da Educação, Clayton Lustosa.

O secretário Vinícius Aith, por sua vez, destacou o extenso currículo da homenageada, que esteve presente em momentos cruciais na história da Educação do município, tendo participado, inclusive, do momento e dos esforços de criação da universidade que leva o nome da cidade, a Uniso, onde ela atuou até o fim da sua trajetória de vida. “A professora Ana Maria ajudou na concepção da instituição e, com seu trabalho, também contribuiu para a formação de muitos professores em Sorocaba”, ele destacou em sua fala.

Ao fim da cerimônia foi descerrada a placa que denomina o Centro de Educação Infantil. A CEI-139 está localizada na Av. Itavuvu, 4.500, no Jardim Santa Cecília, na Zona Norte da cidade.