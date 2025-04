Agência Minas Gerais | Copasa inicia troca de tubulação de esgoto na rua Alberto Cintra, em Belo Horizonte

Buscando uma maior eficiência na coleta de esgoto no bairro Cidade Nova, a Copasa vai iniciar, na segunda-feira (7/4), obras de reposição de tubulação na rua Alberto Cintra, entre rua Maura e avenida Cristiano Machado. As ações vão beneficiar cerca de 48 mil pessoas que são atendidas por este interceptor. A previsão é que os trabalhos durem até setembro.

Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões, as obras serão executadas no mesmo traçado do interceptor já existente e englobam um novo túnel com 190 metros de extensão, tornando a coleta mais eficaz e eficiente. A troca da tubulação, que foi implantada no local em meados de 2007, permite uma melhoria da operação e da qualidade do atendimento à população.

Para o gerente de Expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Douglas Macedo, as obras visam garantir maior longevidade e durabilidade das tubulações. “São obras que vão substituir um trecho de rede que está obstruído desde outubro de 2024. A renovação desta tubulação traz benefícios para a operação do sistema, com a eficácia da coleta, e para a população, ao evitar extravasamentos de esgoto na via”, afirmou.

Frequentemente o mau uso das redes coletoras de esgoto podem causar entupimentos nas tubulações e transtornos para a população. Os entupimentos/vazamentos podem ser provocados pelo lançamento indevido da água de chuva nas redes coletoras ou devido ao uso incorreto da mesma, com o descarte de resíduos sólidos, lixo, entulho e gordura.

Os clientes devem estar atentos a correta utilização da rede coletora, evitando o descarte destes materiais através de suas ligações, assim como a não utilização do vaso sanitário como lixeira, evitando também o lançamento de águas pluviais em seus ramais prediais, auxiliando na redução deste tipo de transtorno.

Durante a execução dos trabalhos, a rua será fechada no sentido da avenida Cristiano Machado, para maior segurança dos trabalhadores e a eficácia das intervenções. Todos os desvios estarão devidamente sinalizados para direcionar os motoristas.

Confira como fica o trânsito

Devido à interdição total da rua Alberto Cintra, entre a rua Maura e a avenida Cristiano Machado, o desvio para quem segue no sentido do Bairro Cidade Nova é: Rua Alberto Cintra, virando à direita na rua Maura, seguindo também a direita pela rua José Gaspar de Araújo, virando à esquerda na rua Cardeal Stepinac, chegando à avenida Cristiano Machado.

O tráfego no sentido Minas Shopping, será mantido com uma faixa para o trânsito de veículos.