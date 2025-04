Agência Minas Gerais | Educação vistoria escolas estaduais construídas para ampliar a oferta de ensino em Vespasiano

Nesta sexta-feira (4/4), uma equipe da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) esteve em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde visitou duas unidades da rede estadual de ensino.

SEE / Divulgação



Na oportunidade, o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, acompanhado de autoridades do município, descerraram a placa de denominação das Escolas Estaduais Marília da Conceição e Maria das Graças da Cruz. Os nomes foram escolhidos em homenagem a duas moradoras locais, que tiveram um papel social significativo na comunidade.

Durante a visita, o secretário destacou os avanços importantes na educação em Vespasiano, frutos da colaboração entre o Estado e o município. Essa parceria possibilitou a criação de novas escolas, além de promover a adesão ao programa Mãos Dadas, que já destinou cerca de R$ 5,3 milhões para o município.

“Nosso objetivo é garantir que os investimentos estejam refletindo diretamente na melhoria da educação municipal e na oferta de um ensino de qualidade para os estudantes de Vespasiano, atendendo às demandas da comunidade local”, afirmou Igor.

Sobre as escolas

As escolas estaduais começaram a operar em Vespasiano em 2020, ampliando a disponibilidade de vagas para os alunos do município. Ambas foram projetadas para atender à crescente demanda educacional, oferecendo infraestrutura moderna para aprendizado.

A Escola Estadual Marília da Conceição, situada no Bairro Santa Cruz, foi inaugurada em fevereiro de 2020, com um investimento de R$ 4 milhões do Estado para a construção do prédio. A Escola Estadual Maria das Graças da Cruz, localizada no Bairro Nova Pampulha, também iniciou suas atividades no mesmo período. Construída em um terreno cedido pela prefeitura, essa unidade recebeu um investimento de R$ 4,8 milhões.

Uma curiosidade a ser destacada é que a comunidade escolar participou de um processo de votação virtual em 2021 para eleger o nome da escola no Bairro Nova Pampulha. Com 799 votos registrados, o nome Maria das Graças da Cruz foi o mais expressivo, com 597 indicações.

Com infraestrutura moderna e atendimento à demanda local, as duas escolas representam um avanço significativo para a educação pública no município.

Mãos Dadas no município

Desde 2023, Vespasiano aderiu ao projeto e incorporou 188 novas matrículas ao sistema municipal de ensino, contando com um investimento total de R$ 5,3 milhões.

Os recursos foram destinados a três convênios principais: a aquisição de veículos escolares, a construção de um novo prédio escolar com 14 salas de aula, biblioteca e sala de informática, e a compra de computadores e conjuntos escolares.

Além desses investimentos, também foram repassados recursos adicionais por meio do Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais, para a compra de veículos escolares, aquisição de mobiliário e equipamentos e a construção de três quadras poliesportivas. Por meio deste programa, os investimentos somam quase R$ 2,8 milhões aplicados na melhoria da infraestrutura.

Resultado do projeto em Minas

O Projeto Mãos Dadas tem sido uma estratégia fundamental do Governo de Minas para descentralizar o ensino fundamental e fortalecer as redes municipais de educação. Desde seu lançamento, 164 municípios aderiram à iniciativa. O resultado é a absorção de aproximadamente 64 mil matrículas.

Com um investimento superior a R$ 1,5 bilhão, o projeto já permitiu a construção de 212 escolas e creches, a reforma e ampliação de 420 unidades escolares, e a aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para o transporte escolar.