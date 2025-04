Avaí x Novorizontino Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (06/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Avaí x Novorizontino é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Avaí como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Avaí x Novorizontino ao vivo: onde assistir, escalações e estreia dos técnicos pela Série B 2025

Neste domingo (6), às 20h (horário de Brasília), o Estádio da Ressacada, em Florianópolis, será palco do duelo entre Avaí e Novorizontino, marcando a estreia de ambas as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida promete emoções do início ao fim, especialmente com novos técnicos à beira do campo e a expectativa de um recomeço para os dois lados.

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN4 e também pelo streaming Disney+, o que garante ao torcedor mais uma opção para acompanhar de perto o início da jornada na segundona nacional.

Avaí tenta recomeço sob o comando de Jair Ventura

O Avaí chega pressionado por resultados ruins nos últimos jogos e aposta suas fichas no técnico Jair Ventura, que estreia com a missão de reorganizar o time e resgatar a confiança da torcida. Jair é conhecido por montar elencos competitivos e aplicar forte disciplina tática, o que pode ser um diferencial na Série B.

A expectativa é de uma equipe mais compacta, com linhas ajustadas e um jogo reativo — característica do estilo do treinador. A Ressacada, que já foi um dos maiores trunfos do Leão da Ilha, precisa voltar a ser um caldeirão a favor dos mandantes.

Novorizontino busca estabilidade com Umberto Louzer

No lado do Novorizontino, a temporada também começou com incertezas. A saída de Eduardo Baptista abriu espaço para Umberto Louzer, outro técnico experiente na Série B. Louzer tem a missão de dar solidez ao time paulista, que fez boa campanha no estadual, mas ainda busca consistência.

O Tigre do Vale deve apostar em marcação forte, meio-campo combativo e velocidade nos contra-ataques. Com jogadores rodados como Léo Natel e Irmer, a equipe pode surpreender mesmo fora de casa.

Prováveis escalações

Avaí: César; Costa, Pedrão, Brock, Mario; Ricardo, Vitor, M. Gabriel; Manga, Cléber, Gaspar.

Técnico: Jair Ventura

Novorizontino: Airton; Formiga, César, Donato, Patrick; Brey, Irmer, Marlon; Waguinho, Léo Natel, Robson.

Técnico: Umberto Louzer

Onde assistir Avaí x Novorizontino ao vivo?

Canal: ESPN4

ESPN4 Streaming: Disney+

Disney+ Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Data: Domingo, 6 de abril de 2025

Domingo, 6 de abril de 2025 Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

Expectativa de jogo equilibrado

Com dois técnicos estreando, a tendência é de um jogo estratégico, com muito estudo e cuidado nas transições. Para Avaí e Novorizontino, somar pontos logo na estreia é vital para embalar na competição e mostrar serviço diante das torcidas.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.