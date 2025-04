BOLETIM – Corpo de Bombeiros Militar promove treinamentos para aprimorar técnicas de combate a incêndios florestais

Posted on

Sustentabilidade, inovações ecológicas e medidas sustentáveis nas concessões pautaram a “Bienal das Rodovias 2024”, evento realizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) nos dias 7 e 8 de agosto, em Brasília (DF). Representando os interesses de Mato Grosso do Sul, equipe do Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado (EPE) apresentou no […]