Conexão Juventude agitou a região leste neste domingo

A programação do Conexão Juventude foi recheada de atrações para jovens, crianças e famílias aproveitarem uma tarde animada. O evento, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, aconteceu neste domingo (6), das 13h às 18h, no Poliesportivo Vila Tesouro.

Esta foi a segunda edição do Conexão, que, neste ano, trouxe grandes novidades. Entre elas, futebol de sabão, aulas de artes marciais, skate e tênis, além da Loja Solidária do Fundo Social, com um espaço exclusivo para oferecer à comunidade roupas limpas e em bom estado de conservação.

No comando da festa, a dupla sertaneja André Luis & Mateus fez o show. Para o esquenta, o DJ Romarinho animou o palco do Conexão.

A equipe da Rua de Lazer da Prefeitura esteve pronta para receber as crianças, que puderam se divertir nos brinquedos infláveis, games e jogos de Realidade Virtual. Entre uma atividade e outra, a criançada se deliciou com pipoca e algodão doce, distribuídos gratuitamente durante o evento.

O pequeno Levi M. Aguiar, de 5 anos, posou para uma foto tirada pela mãe Nathalia Medeiros e a irmã Alana, enquanto mostrava sua coragem no touro mecânico. “Primeira vez que venho, amamos e vamos participar de outras edições com certeza, afirmou Nathalia.

Serviço

Os agentes de Saúde estiveram presentes com informações sobre ISTs/Aids e orientações sobre as arboviroses, com ênfase nos cuidados com a dengue.

O Centro de Medidas e Avaliação Física (CMAF) realizou testes de flexibilidade e circunferência abdominal para avaliação de riscos cardíacos.

Especialistas estiveram disponíveis para orientação profissional em diversas áreas, incluindo para quem buscava o primeiro emprego ou queria aprimorar o currículo.

Para as mulheres, a Prefeitura ofereceu orientações e atendimento social.

Segurança

A Guarda Civil Municipal também esteve presente e, além de garantir a segurança de todos no evento, interagiu com as crianças, que não perderam a oportunidade de tirar aquela foto ao lado de seus “heróis”.





