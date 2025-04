Congresso Técnico apresenta regras da Taça Baltazar Fernandes 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realizou, na noite de quinta-feira (3), o Congresso Técnico da Taça Baltazar Fernandes 2025, no Salão de Vidro do Paço Municipal. Na ocasião, a Sequav apresentou aos representantes dos clubes inscritos todas as regras da competição municipal.

A Taça Baltazar Fernandes 2025, campeonato da terceira divisão do futebol varzeano da cidade, tem início no dia 27 de abril e contará com a participação de 27 times.

O torneio será organizado em quatro grupos, sendo três deles com sete equipes e um com seis equipes. Classificam-se os quatro melhores de cada grupo para as Oitavas de Final. Já o último colocado de cada grupo será rebaixado para a Taça Manchester Paulista 2026.

As Oitavas de Final, Semifinal e Final serão disputadas em jogo único. Já a fase das Quartas de Final terá jogos de ida e volta. As equipes que chegarem à Semifinal garantirão acesso à Taça Palácio dos Tropeiros 2026.

Durante as partidas, os clubes poderão realizar até oito substituições, além do goleiro, em três paradas técnicas, sendo que o intervalo do jogo não será contabilizado. Os times poderão ter na comissão técnica até quatro representantes.

A tabela da Fase Classificatória e o regulamento serão divulgados no dia 14 de abril, após as 15h. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones: (15) 3212-7282 ou 3212-7289, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/ ou pelo e-mail: sgce@sorocaba.sp.gov.br.