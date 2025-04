Jovens aprendem a arte da serigrafia; oficina estimula construção de sonhos e conquistas por meio do empreendedorismo

Foto: Divulgação Semuc



A adolescência é um momento especial onde se começa a desenvolver o futuro. Um dos espaços onde isso acontece é a oficina de Serigrafia do Projeto Crescer. Os 41 jovens de 15 a 21 anos aprendem sobre técnicas de customização de tecidos e ainda recebem estímulo para empreender.

Assim, a oficina é dividida em áreas, onde os integrantes trabalham tanto com máquinas, quanto de forma artesanal. São elas: design, sublimação, bordado e serigrafia. Além de aprender sobre técnicas de impressão, os integrantes tem oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Principalmente com a divulgação feita pelo projeto de vagas de emprego.

Dessa forma, instrutor há 7 anos, Elton Lima explica que a oficina tem benefícios, pois nela são passadas lições de vida, onde os integrantes são estimulados à independência para a construção da vida adulta.

“Temos como uma das bases a empregabilidade. Aqui os integrantes fazem o currículo deles e nós sempre os incentivamos a entrarem em cursos. Por isso, temos jovens que já estão trabalhando na área. Estimulamos a estudar e sempre focar para aprender e agregar no conhecimento”, disse.

O Crescer constrói futuros

Como resultado, a participante Ingryd Silva, de 17, já deu o primeiro passo no área. Nesta semana, a jovem fez uma diária em uma empresa de confecção de tecidos, oportunidade que soube através do Crescer.

“Trabalhei na parte de sublimação. Foi pesado, mas fiquei muito feliz com a oportunidade. Até falei com a minha mãe que é muito legal experimentar e demonstrar os meus conhecimentos em outro lugar. E tenho expectativas de ingressar de vez na área”, disse

Jonas Gabriel, de 17 anos, está há 2 anos e meio no projeto. Ele teve motivação a entrar na oficina com o intuito de mostrar a sua arte, onde se encontrou em meio a tecidos, tintas e bordados. Para o futuro, impulsionado pelas suas vendas, o jovem quer seguir no caminho da impressão de camisas.

“As pessoas falam que o meu trabalho é impecável e com as vagas de emprego que o projeto nos repassa. Isso me motiva a continuar na área. Tenho bastantes encomendas e pretendo, no futuro, abrir uma empresa de impressão”, disse.

Os jovens e o Projeto Crescer

Por fim, os 301 integrantes estão divididos em 10 oficinas: Convivência; Esporte, cultura e lazer; Sinalização e Educação para o Trânsito; Inclusão Digital; Artefatos em Madeira e MDF; Design de Corte e Costura e Criações; Artesanato; Culinária e Panificação; Personalizados e Produtos Serigráficos e Oficina de Educação Ambiental e Compostagem.

Fonte: Da Redação