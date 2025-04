Prefeitura discute minuta da Lei Aldir Blanc em reunião aberta com trabalhadores da cultura em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Na tarde de sexta-feira, 4, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), promoveu uma reunião aberta para discutir a minuta da Lei Aldir Blanc. Mais de 120 trabalhadores da cultura, entre artistas, produtores, técnicos, agentes culturais e representantes de coletivos, marcaram presença.

O encontro aconteceu de forma democrática e participativa. O objetivo é ouvir as necessidades do setor. Bem como entender as demandas específicas da comunidade artística e ajustar os direcionamentos previstos nos editais da nova etapa da Lei. Para a FETEC, essa escuta ativa é essencial, pois garante um instrumento de fomento adequado e alinhado com a realidade local.

Relevância por meio da Prefeitura

Do mesmo modo, o presidente da FETEC, Dyego Monnzaho, destacou a relevância da escuta coletiva. “Foi extremamente rico e proveitoso. Foi um diálogo muito honesto e democrático, onde todas as categorias puderam se manifestar e a gente fez a ponderação para tentar equalizar os desejos da comunidade artística e as limitações da administração pública”, disse.

Essa foi uma etapa de extrema importância para ouvir as necessidades, para entender as demandas, inclusive para mudar o olhar sobre determinado assunto ou direcionamento abordados nas minutas do edital. Dessa forma, a Prefeitura e a FETEC, conseguem gerenciar e criar um instrumento de fomento adequado e que atende às necessidades e desejos da comunidade artística de Boa Vista.

Entre os pontos destacados pelos participantes estão a banca de heteroidentificação, que é uma novidade deste edital, a maneira como ocorreu a distribuição, categorias e prêmios do edital.

Para o roteirista Elder Torres, a construção coletiva é um avanço importante para o setor. “A FETEC tem sido muito sensível desde o início de todo esse processo da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Eu espero que cada vez mais essa conversa se torne mais madura e proveitosa. É algo que a gente está construindo coletivamente, graças às leis todas que vieram aí, mas também à sensibilidade da gestão”, declarou.

