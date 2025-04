Quais filmes vão passar Segunda (07/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



Filmes em Destaque na Globo nesta Segunda-feira, 07/04/2025: Sessão da Tarde e Tela Quente trazem reflexões sobre fé e liberdade

A TV Globo preparou para esta segunda-feira (07) uma programação especial com dois filmes que prometem emocionar, fazer rir e provocar reflexões importantes sobre fé, identidade e liberdade de expressão. A Sessão da Tarde traz o tocante drama espiritual Segundo o Evangelho, enquanto a Tela Quente estreia a produção nacional Revolução da TV, com uma mistura criativa de comédia e crítica social.

Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

Filme: Segundo o Evangelho

Título Original: The Gospel

País de Origem: EUA

Ano: 2005

Direção: Rob Hardy

Elenco: Boris Kodjoe, Idris Elba, Clifton Powell, Nona Gaye

Gênero: Drama / Religião / Espiritualidade

O filme narra a história de David, um famoso cantor de R&B que precisa retornar à sua cidade natal após o falecimento do pai, um respeitado pastor local. Conflitos internos, questões familiares e espirituais se entrelaçam enquanto ele tenta encontrar seu caminho de volta à fé e à reconciliação. Com trilha sonora envolvente e atuações marcantes, Segundo o Evangelho é uma jornada de cura, amor e reencontro com os valores espirituais.

Tela Quente – 22h35 (horário de Brasília)

Filme: Revolução da TV

País de Origem: Brasil

Ano: 2025

Direção: Cadu Pereiva

Elenco: Valentina Marques, Tay Lopez, Alexandre Guimarães, Lucas Veloso, Nilo Pedrosa

Gênero: Drama / Comédia

Na fictícia cidade de Bonança, a prefeita decide banir todas as exibições de televisão, provocando um caos silencioso entre os moradores. Em meio à nova realidade, Nina, uma jovem apaixonada por séries, recebe uma visita inusitada: um personagem da TV, que começa a desaparecer por falta de audiência. Juntos, eles lideram uma revolução para devolver à população o direito de se entreter e sonhar. Revolução da TV combina humor e crítica social para discutir a importância da cultura, da arte e da liberdade de escolha em tempos de censura.

Com histórias emocionantes e temáticas relevantes, a noite de segunda na Globo promete ser imperdível. Prepare-se para se inspirar e se divertir!

