O fim de semana que antecede o Natal chega com programação especial em Mato Grosso do Sul, trazendo música, arte e o encanto das celebrações de fim de ano. Em Campo Grande e Coxim, o projeto Catedral Erudita transforma igrejas em palcos para a música clássica, com concertos emocionantes nesta sexta-feira (20) e no domingo […]