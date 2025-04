Governador Jorginho Mello acompanha trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros no Morro dos Cavalos

Fotos: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello esteve pessoalmente no local do grave acidente ocorrido na tarde deste domingo, 6, na BR-101, em Palhoça. Um caminhão-tanque carregado com etanol tombou e explodiu, provocando um incêndio de grandes proporções, que destruiu 25 veículos e deixou ao menos cinco pessoas feridas.

Ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fabiano Souza, o governador acompanhou de perto os trabalhos de retirada dos escombros para iniciar a liberação da pista. Durante todo o dia, Bombeiros de Santa Catarina trabalharam para combater as chamas junto com as equipes da Defesa Civil e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Jorginho Mello reforçou a importância de investimentos em infraestrutura para evitar novas tragédias: “A segurança nas nossas rodovias é prioridade. Estamos comprometidos em buscar soluções que garantam a integridade de todos que transitam por aqui”, afirmou.

O governador catarinense ainda cobrou providências urgentes do governo federal para o trecho do Morro dos Cavalos, considerado crítico. “Não dá mais para esperar. Essa tragédia escancara o abandono do governo federal com a BR-101 em Santa Catarina. Precisamos de ação imediata, antes que mais vidas sejam perdidas”, declarou.

Ele também reforçou a necessidade da construção de um túnel no local. “O Morro dos Cavalos é uma bomba-relógio. Já passou da hora de tirar do papel o túnel que venho cobrando há anos. Santa Catarina exige respeito e infraestrutura à altura da sua importância para o Brasil”, completou.