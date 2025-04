Coritiba x Operário-PR e Avaí x Brusque 3ª rodada; veja onde assistir e palpites Brasileirão Sub-20 Série B

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 SERIE B partida entre Coritiba x Operário-PR e Avaí x Brusque Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09).

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Ponte Preta x Criciúma e CRB x Sport Coritiba x Operário-PR e Avaí x Brusque são os destaques da 3ª rodada da Série B do Brasileirão Sub-20; confira onde assistir e palpites

A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, com todas as partidas marcadas para as 15h (horário de Brasília). A rodada reserva grandes confrontos, com destaque para os duelos Ponte Preta x Criciúma, no interior de São Paulo, e CRB x Sport, em Maceió. Ambas as partidas colocam frente a frente clubes que apostam forte na base e prometem bom futebol.

Ponte Preta x Criciúma – Promessa de equilíbrio em Valinhos

No Estádio Coronel Chico Vieira, a Ponte Preta encara o Criciúma em um duelo que pode ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição. A Macaca busca se consolidar entre os líderes, enquanto o Tigre tenta pontuar fora de casa para se manter competitivo.

Palpite: Ponte Preta 2×2 Criciúma – Jogo de forças equilibradas, com boas chances de gols para os dois lados.

CRB x Sport – Clássico nordestino no Rei Pelé

No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebe o Sport em mais um clássico nordestino no torneio. O Galo da Pajuçara tenta usar o fator casa como trunfo, mas o Leão da Ilha, tradicional formador de talentos, chega com um elenco competitivo.

Palpite: CRB 1×2 Sport – Leve favoritismo para o rubro-negro pernambucano, que vem apresentando melhor desempenho coletivo.

Outros jogos da 3ª rodada (todos às 15h)

Goiás x Vila Nova – Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia-GO

– Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia-GO Vitória x Sampaio Corrêa – CT do Barradão, Salvador-BA

– CT do Barradão, Salvador-BA Ceará x Botafogo-SP – Cidade Vozão, Itaitinga-CE

– Cidade Vozão, Itaitinga-CE Coritiba x Operário-PR – CT Bayard Osna, Curitiba-PR

– CT Bayard Osna, Curitiba-PR Chapecoense x Ituano – Josué Annoni, Xanxerê-SC

– Josué Annoni, Xanxerê-SC Avaí x Brusque – Ressacada, Florianópolis-SC

Onde assistir aos jogos da Série B Sub-20?

Não há transmissão oficial anunciada para a 3ª rodada da Série B Sub-20. No entanto, alguns clubes costumam transmitir seus jogos ao vivo em canais próprios no YouTube. Além disso, é possível acompanhar os lances em tempo real por meio das redes sociais das equipes e dos principais portais esportivos, como o Jogada10 e o GE.

A Série B Sub-20 vem se destacando como uma das mais importantes vitrines do futebol de base nacional. A rodada desta quarta-feira promete bons jogos, rivalidades regionais e jovens talentos buscando espaço no futebol profissional.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?