Goiás x Vila Nova e Vitória x Sampaio Corrêa 3ª rodada; veja onde assistir e palpites Brasileirão Sub-20 Série B

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 SERIE B partida entre Goiás x Vila Nova e Vitória x Sampaio Corrêa Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09).

Goiás x Vila Nova e Vitória x Sampaio Corrêa são os destaques da 3ª rodada da Série B do Brasileirão Sub-20; veja onde assistir e palpites

A 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, com todas as oito partidas marcadas para as 15h (horário de Brasília). A competição segue movimentada e revelando jovens promessas. Destaque especial para os clássicos regionais Goiás x Vila Nova, no Serrinha, e Vitória x Sampaio Corrêa, no CT do Barradão, que prometem partidas intensas e com rivalidade aflorada.

Goiás x Vila Nova – Clássico goiano quente no Sub-20

No Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), o Goiás recebe o Vila Nova em um confronto que envolve não apenas três pontos, mas também o orgulho regional. O Goiás vem embalado por um bom início, enquanto o Vila tenta reagir após tropeços nas primeiras rodadas.

Palpite: Goiás 2×1 Vila Nova – O Esmeraldino leva vantagem pela consistência do meio-campo e o bom momento do atacante Kaio Gabriel.

Vitória x Sampaio Corrêa – Duelo nordestino em Salvador

No CT do Barradão, o Vitória encara o Sampaio Corrêa, em mais um embate de clubes tradicionais do Nordeste. O time baiano tenta manter a regularidade, enquanto os maranhenses querem mostrar força fora de casa.

Palpite: Vitória 1×0 Sampaio Corrêa – Jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Leão, que deve se impor jogando em casa.

Outros jogos da 3ª rodada (todos às 15h)

Ponte Preta x Criciúma – Coronel Chico Vieira, Valinhos-SP

– Coronel Chico Vieira, Valinhos-SP CRB x Sport – Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

– Estádio Rei Pelé, Maceió-AL Ceará x Botafogo-SP – Cidade Vozão, Itaitinga-CE

– Cidade Vozão, Itaitinga-CE Coritiba x Operário-PR – CT Bayard Osna, Curitiba-PR

– CT Bayard Osna, Curitiba-PR Chapecoense x Ituano – Josué Annoni, Xanxerê-SC

– Josué Annoni, Xanxerê-SC Avaí x Brusque – Ressacada, Florianópolis-SC

Onde assistir aos jogos da Série B Sub-20?

Atualmente, não há transmissão oficial confirmada para os jogos da Série B Sub-20. Entretanto, alguns clubes realizam transmissões em seus canais oficiais no YouTube, além da cobertura em tempo real nas redes sociais das equipes e em portais esportivos especializados, como GE e Jogada10.

A Série B do Brasileirão Sub-20 segue como importante vitrine para os jovens talentos do país. Os clássicos regionais desta rodada prometem esquentar ainda mais a competição e movimentar as torcidas dos times da base.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?

