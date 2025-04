Governo do Estado entrega mais sete viaturas semiblindadas para a Polícia Civil e investimento ultrapassa os R$ 5 milhões

Foto: Divulgação / PCSC

A vice-governadora, Marilisa Boehm e o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Ulisses Gabriel, entregaram nesta terça-feira, 8, de mais sete viaturas blindadas, com custo individual de R$ 348.600,00, totalizando, apenas nesta entrega, um investimento de R$ 3,2 milhões.

As viaturas foram repassadas para as seguintes unidades: uma para a DRP de Palhoça; quatro para a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC); e duas para a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Um ônibus foi entregue para atender as necessidades da Acadepol.

Além das entregas desta terça-feira, Polícia Civil já repassou uma viatura semiblindada para Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM/DPGF); uma para o Gabinete do Delegado-geral; quatro para DRP de Joinville; uma para Criciúma e uma para Chapecó. O investimento total em viaturas já ultrapassou os R$ 5 milhões.

Delegada da PCSC aposentada, a vice-governadora pontuou que o governador Jorginho Mello tem liderado um trabalho firme e comprometido, com investimentos que fortalecem as instituições, modernizam estruturas e valorizam os profissionais da segurança. Não são apenas viaturas. “São equipamentos, tecnologia, capacitação e, acima de tudo, reconhecimento. Sabemos que tudo isso anda lado a lado com o preparo, o compromisso e a coragem dos nossos profissionais”, assinalou a vice governadora.

De acordo com o delegado-geral, Ulisses Gabriel, a aquisição de viaturas blindadas reforça a capacidade operacional da instituição, proporcionando maior proteção aos agentes no desempenho da atividade policial. “Com veículos mais seguros e equipados, a Polícia poderá atuar com mais eficiência em operações de alto risco, garantindo a segurança da população e o combate efetivo à criminalidade”, observou o delegado-geral.

O titular da SSP, secretário Flavio Graff elogiou o desempenho da PCSC e disse que a produtividade alcançada pela instituição é reflexo de uma gestão qualificada.

A solenidade realizada no Complexo Administrativo da SSP, na Capital, contou também com a presença Promotor Daniel Paladino, do MPSC; do deputado estadual Alex Brasil; do presidente do Detran, Ricardo Miranda; da perita-geral da PCI, Andressa Fronza; do subcomandante do BM Coronel Jefferson de Souza; do diretor da DEIC, delegado Daniel Régis; do diretor de Polícia da Grande Florianópolis, delegado Pedro Mendes; da delegada Regional de Palhoça, Mônica Coimbra Forcellini, dos delegados Alnselmo Cruz, titular da DRAS/DEIC e Arthur Lopes, titular da DRE/DEIC, entre outras autoridades.