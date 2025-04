Jucielen Romeu, Yuri Falcão e Luiz Oliveira são ouro no Paraná

O Brasil encerrou com nove medalhas a etapa da Copa do Mundo de boxe, em Foz do Iguaçu (PR), a primeira realizada no país. Ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas da Polônia (10 pódios). Após seis dias de disputa, a competição – a primeira do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028 – chegou ao fim na noite de sábado (5), com a paulista Jucielen Romeu assegurando a medalha de ouro após derrotar a polonesa Julia Szreremeta, vice-campeã olímpica em Paris, na final da categoria até 57 quilos. No masculino, o primeiro ouro do dia foi do paulista Luiz “Bolinha” Oliveira, que venceu por nocaute o polonês Pawel Brach na decisão do título dos 60 kg. Depois, teve outro ouro do capixaba Yuri Falcão que ganhou do indiano Abbinash Jamwal por decisão unânime dos juízes, na final dos 65 kg.

“Estou muito feliz mesmo. Foi minha primeira competição internacional na nova categoria e sair vitorioso, sair campeão não tem resultado melhor. É continuar o trabalho, porque é só o começo do ano, com fé em Deus vai vir muito ouro pra gente, pro Brasil. Esse ano eu voltei com outra cabeça para a seleção brasileira de boxe, é um passo de cada vez para gente chegar no objetivo mais desejado, que é Los Angeles 2028”, afirmou Falcão após a conquista, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

MAIS OURO E MAIS DANÇA! 🥇🕺 Yuri Falcão garantiu mais um topo de pódio para o #TimeBrasil na #WorldBoxingCup, vencendo o indiano Jamwal Abhinash por decisão dos juízes. Lutaça do brasileiro que tem nome de campeão! 🥊🇧🇷 📺 Continue assistindo às emoções do último dia da… pic.twitter.com/YWNSheKxDg — Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

Também chegaram à luta final pelo título o paulista Kauê Belini (75 kg) e o baiano Wanderley Pereira (80 kg), conhecido pelo apelido de Holifield. Kauê – o primeiro pugilista a desferir um nocaute na etapa brasileira, sobre o italiano Remo Salvati na semifinal – terminou o torneio com a prata, após sofrer revés na final contra o uzbeque Fazliddin Erkinboev. Último a subir no ringue no sábado (5), Warnderley “Holifield” também levou prata: foi superado na final pelo uzbeque Javikh Ummataliev.

NOCAUTAÇO DO BRASIL! 🥊🇧🇷 Luiz Oliveira garantiu o ouro na #WorldBoxingCup com um nocaute lindo de esquerda contra o polonês Pawel Brach. É o lugar mais alto do pódio pro #TimeBrasil! 💚 Coisa linda, Luiz! 👊#Boxe pic.twitter.com/VHk5QUNHrQ — Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

O Brasil somou ainda quatro bronzes em Foz do Iguaçu: um na disputa masculina com Isaías Filho (90 kg) e três na feminina com Radija Gama (48 kg), Queila Braga (70 kg) e Viviane Pereira (75 kg). A delegação nacional contou ao todo com 16 atletas.

“A avaliação é de 100% de aproveitamento, treinamos duro para isso. O Paquito [treinador, Paco Garcia] estava aí, botando carga pesada para a gente treinar e valeu o esforço, valeu todo o treinamento”, analistou Jucielen Romeu, campeã nos 57 kg.

ANOTA MAIS UM OURO! 🥇🥊🇧🇷 A gigante Jucielen Romeu fez uma luta sólida e saiu vitoriosa por decisão dos juízes na #WorldBoxingCup, triunfando sobre a vice-campeã olímpica Julia Szeremeta, da Polônia. Que lutaça, Jucielen! Bora! 👊 📺 Corre lá para o https://t.co/b3cm40IpH0 e… pic.twitter.com/MKvsQC6kf9 — Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

A etapa da Copa do Mundo de boxe em Foz do Iguaçu foi a primeira e uma série de quatro eventos do circuito da Federação Internacional de Boxe (World Boxing) este ano. As próximas etapas serão na Índia e no Cazaquistão e contarão pontos para o ranking mundial classificatório para o último desafio de 2025, a World Boing Cup Finals, que reunirá os pugilistas com maior pontuação. Em setembro, ocorrerá Campeonato Mundial, em Liverpool (Inglaterra), principal foco da seleção brasileira de boxe na atual temporada.