Merenda escolar chega às comunidades indígenas da Terra Yanomami

Uma missão coordenada pelo DAE (Departamento de Apoio ao Educando), da Seed (Secretaria de Educação e Desporto de Roraima) percorreu mais de 200 km para garantir que a merenda escolar chegasse aos estudantes das comunidades indígenas Saúba e Eriko Kumini, localizadas na Terra Indígena Yanomami, no município de Amajari. As comunidades estão a 160 km de Boa Vista, mas o acesso direto é desafiador, exigindo uma operação logística.

A entrega dos alimentos, realizada na última quarta-feira, 3, fez parte do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e envolveu o envio de 23 itens, incluindo carne bovina, frango congelado, arroz, feijão, açúcar, café, leite em pó, entre outros produtos essenciais para a merenda escolar.

A equipe, composta por motoristas, auxiliares e nutricionistas, foi fundamental para garantir que os alimentos chegassem em boas condições e dentro dos padrões exigidos. A entrega foi recebida com entusiasmo pelas lideranças comunitárias e pelas equipes escolares, que destacaram a importância da merenda escolar para as famílias, especialmente em regiões isoladas onde o acesso a alimentos industrializados e perecíveis é limitado.

A ação reforça o compromisso do Governo de Roraima em alcançar as comunidades mais remotas com políticas públicas essenciais, respeitando as particularidades de cada território. Segundo o diretor do DAE, Lourenço Junior, garantir a alimentação dos estudantes é garantir que eles permaneçam na escola e tenham condições dignas de aprendizagem.

“Nosso compromisso é com cada estudante. Levar merenda de qualidade é garantir condições dignas de permanência na escola e incentivar a aprendizagem. Essa é uma prioridade da gestão”, concluiu.

A merenda escolar atenderá a 173 estudantes da região por 60 dias. A próxima entrega está prevista para a segunda quinzena de junho.

“A merenda escolar é uma segurança alimentar crucial para nossas comunidades. O acesso a alimentos básicos é escasso e o custo é elevado. Agradecemos por essa entrega que faz toda a diferença”, afirmou um líder local.

O post Merenda escolar chega às comunidades indígenas da Terra Yanomami apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.