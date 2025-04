Sesau comemora Dia Mundial da Saúde relembrando avanços na saúde de Roraima

Roraima tem mais do que motivos para comemorar, pois nesta segunda-feira, 7, é comemorado o Dia Mundial da Saúde, e por isso, a Sesau (Secretaria de Saúde) relembra os avanços da área da saúde ao longo dos anos.

A data convida o mundo a refletir sobre o acesso à saúde e o cuidado com a vida, ganha um significado ainda mais especial diante dos avanços conquistados no estado. Em Roraima, os números refletem os esforços do para ampliar a cobertura e melhorar a qualidade do atendimento à população.

O Dia Mundial da Saúde é um momento de reflexão, mas também de reconhecimento dos esforços coletivos para garantir que a saúde chegue cada vez mais longe e com mais qualidade. E Roraima tem feito esse caminho com planejamento, investimentos e ações que priorizam quem mais precisa.

“A saúde pública da rede estadual tem avançado com melhor infraestrutura, servidores treinados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado”, disse a secretária de Saúde, Adilma Lucena, ao acrescentar que o setor terá mais investimentos futuros.

Como forma de valorizar os profissionais que fazem a saúde acontecer no dia a dia, o Governo de Roraima também efetuou o pagamento das progressões verticais para 1.264 servidores efetivos da Secretaria de Saúde. A medida contempla técnicos e profissionais de nível superior que ingressaram na rede por meio de concursos públicos realizados entre 2004 e 2009.

No interior, o Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto, localizado em Rorainópolis, também apresentou produção significativa: em 2024, foram realizadas 910 cirurgias eletivas, 624 cirurgias de emergência e 1.286 procedimentos na Maternidade Thereza Monay Montessi, sendo 374 partos normais e 333 cesarianas.

Outro destaque foi o crescimento nos atendimentos do Pronto Atendimento Cosme e Silva, que passou de 185.185 atendimentos em 2023 para 198.944 atendimentos em 2024, evidenciando a ampliação do acesso ao serviço.

Já a Policlínica Coronel Mota, especializada em consultas com médicos especialistas, realizou 129.287 atendimentos em 2024 e 142.892 em 2023.

Ações de saúde preventiva também foram intensificadas. A Saúde Itinerante, por exemplo, percorreu bairros da Capital e os 15 municípios do interior com atendimentos especializados em cardiologia, clínica geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia e ortopedia, totalizando mais de 40 mil atendimentos em 2024. Por meio do programa, a população teve acesso a mais de cinco mil óculos de grau e à realização de mais de quatro mil mamografias.

A saúde bucal também recebeu atenção especial. Em 2024, foram mais de 13 mil atendimentos, com a execução de 90 mil procedimentos, incluindo limpeza, aplicação de flúor e restaurações. No Centro de Referência de Saúde da Mulher, foram realizadas 1.863 mamografias, e no Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, 358 exames do mesmo tipo.

Outro avanço importante foi a entrega de três ambulanchas, embarcações adaptadas para remoção de pacientes da região ribeirinha do Sul do Estado. As unidades, adquiridas por meio de emenda parlamentar, estão vinculadas à Unidade Mista Rosa Vieira, em Santa Maria do Boiaçu, e oferecem suporte fundamental para o atendimento e deslocamento seguro de moradores em áreas de difícil acesso.

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA

A Sesau conseguiu que os números das cirurgias aumentassem cada vez mais. O Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento realizou mais de 42.500 cirurgias eletivas entre 2018 e 2024, são procedimentos diversos que melhoraram a qualidade de vida da nossa população.

Só em 2024, Roraima ultrapassou em 43,58% a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a realização de cirurgias eletivas, com 6.944 procedimentos realizados e se destacando na região Norte. Além disso, foram realizadas mais de 27 mil cirurgias emergenciais, a grande maioria, ortopédicas e resultado de acidentes de trânsito.

O Governo do Estado também tem investido na melhoria da infraestrutura hospitalar, como por exemplo o Bloco E (anexo do HGR) que foi inaugurado com 120 leitos clínicos, 40 leitos de UTI e 10 salas cirúrgicas. E ainda foram revitalizados os Blocos A, C, D, G e F, com adequações de espaços, além da modernização da lavanderia e rouparia e melhorias gerais na cozinha e refeitório. O Bloco B foi reformado, passou a ter 49 leitos para pacientes da Pneumologia e Infectologia. A sala do tomógrafo foi adequada, como também o conforto da unidade de AVC (Acidente Vascular Cerebral). E inaugurado o Núcleo de Estudos Enfermeira Patrícia Pena D’Ávila.

Os dois prontos socorros do HGR também foram reformados e ampliados. No Pronto Socorro Francisco Elesbão foram criados 25 novos leitos e toda a área passou por nova sinalização.

O CDE (Centro de Diagnóstico Especializado) realizou 9.201 procedimentos em 2024, incluindo ultrassonografias, cateterismo, eletrocardiograma, mamografia, marca-passo e outros exames de imagem.

O Setor de Radiologia do HGR registrou, entre setembro e dezembro de 2024, um total de 20.116 tomografias; 105.328 exames de raio-X; 1.659 ultrassonografias; e 1.986 ressonâncias magnéticas realizadas em pacientes internados.

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARETH

De 2018 a 2024, nasceram 73.379 bebês no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

Além da inauguração da reforma da Maternidade, considerada a maior do Norte do País, com 294 leitos de enfermaria, 68 leitos de UTI neonatal, cinco UTI materna, distribuídos em 13 blocos e três anexos.

Rede SUS mais eficiente e integrada

Desde 2022, a Sesau trabalha para padronizar o fluxo de atendimento nos municípios, para proporcionar melhor encaminhamento do paciente, evitando deslocamentos desnecessários.

Mais de 240 profissionais capacitados em 2024 para aprimorar a regulação. Parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde de Roraima para um atendimento mais eficiente e ágil.

