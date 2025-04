Sodie Mesquita x Blumenau ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (08/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sodie Mesquita x Blumenau HOJE (08) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Sodie Mesquita x Blumenau: onde assistir ao vivo, livescore e prévia do confronto (08/04/2025)

Nesta terça-feira, 09 de abril de 2025, o confronto entre Sodie Mesquita W e Blumenau W promete movimentar mais uma rodada da LBF Feminina. A bola sobe às 19h30 (horário de Brasília), com a equipe da casa tentando manter sua boa fase diante de um Blumenau que atravessa uma sequência preocupante de derrotas.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Sodie Mesquita F x Blumenau F contará com transmissão ao vivo via plataformas de apostas com serviço de streaming, como Betano, EstrelaBet e Superbet. Para acompanhar, basta estar cadastrado e ter saldo ativo ou ter realizado alguma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, sites como Flashscore.com.br disponibilizam livescore em tempo real, com estatísticas, placar minuto a minuto e dados atualizados.

Situação das equipes

Sodie Mesquita W chega embalada pela vitória sobre o Corinthians por 69 a 53, em um desempenho sólido diante de sua torcida. Apesar de oscilações recentes, a equipe acumula duas vitórias nos últimos cinco jogos, mantendo-se viva na briga por uma melhor colocação na tabela.

Já o Blumenau W vive um momento delicado. A equipe perdeu seus últimos cinco jogos e vem de uma derrota contundente para o São José por 73 a 58. Com isso, a pressão sobre o elenco aumentou, e a busca por uma recuperação passa diretamente por um bom resultado fora de casa contra um adversário direto.

Histórico do confronto (H2H)

O retrospecto recente favorece o Blumenau, que venceu os dois últimos encontros entre as equipes:

24/05/2024 – Blumenau 67 x 57 Sodie Mesquita

– Blumenau 67 x 57 Sodie Mesquita 22/03/2024 – Sodie Mesquita 53 x 74 Blumenau

Por outro lado, a vitória da equipe de Mesquita no confronto direto mais antigo (83 a 82 em abril de 2023) serve como motivação para o reencontro desta terça-feira.

Odds e apostas

As principais casas de apostas apontam favoritismo para a equipe da casa:

Betano : Sodie Mesquita (1.11) | Blumenau (5.50)

: Sodie Mesquita (1.11) | Blumenau (5.50) Superbet : Sodie Mesquita (1.13) | Blumenau (5.10)

: Sodie Mesquita (1.13) | Blumenau (5.10) EstrelaBet: Sodie Mesquita (1.12) | Blumenau (5.50)

A aposta mais segura aponta para a vitória da equipe mandante, mas com cotas atrativas para quem acredita em uma possível zebra.

Expectativas

Com os dois times em fases distintas, o jogo tem peso importante para a sequência da LBF. Enquanto Sodie Mesquita W busca estabilidade e vaga nos playoffs, o Blumenau W joga por sobrevivência e tenta encerrar a sequência negativa. Promessa de duelo intenso e com muita emoção no Ginásio de Mesquita.

Sintonize, acompanhe o livescore e não perca nenhum lance!

Onde Assistir

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.