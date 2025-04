ASSISTIR Flamengo x América-MG AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Flamengo x América-MG Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fla, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Flamengo x América-MG U20 ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo do Brasileirão Sub-20 (09/04/2025)

O Campeonato Brasileiro Sub-20 segue a todo vapor, e nesta quarta-feira, 09 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Flamengo U20 e América Mineiro U20 se enfrentam pela quinta rodada da competição. A partida será realizada no Rio de Janeiro e promete movimentar a tabela, especialmente para o Rubro-Negro, que busca se manter na parte de cima da classificação.

Situação das equipes

O Flamengo U20 chega ao duelo ocupando a 9ª colocação na tabela, com 6 pontos conquistados até aqui. Nos últimos quatro jogos, o time soma duas vitórias e duas derrotas, demonstrando certa instabilidade, mas ainda com potencial de brigar entre os oito melhores.

Já o América-MG U20 vive momento mais delicado. Com apenas 4 pontos em quatro rodadas, o Coelho está na 16ª posição e precisa pontuar com urgência para não se distanciar dos concorrentes diretos na luta pela classificação.

Confronto direto

Nos últimos oito confrontos entre Flamengo U20 e América-MG U20, o time carioca leva vantagem com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O retrospecto recente aponta equilíbrio, mas o Flamengo tende a se impor jogando em casa, com o apoio da torcida e um elenco tecnicamente superior.

Prováveis destaques

No Flamengo, o atacante Wallace Yan e o meia Lorran são os destaques da equipe e vêm sendo decisivos nas vitórias recentes. Pelo lado do América, o meia Arthur e o goleiro Brenno são os nomes mais regulares, e devem ser essenciais para segurar a pressão rubro-negra.

Transmissão ao vivo e livescore

A partida entre Flamengo U20 e América-MG U20 contará com cobertura em tempo real (livescore) em plataformas como o Sofascore, além de possível transmissão ao vivo via plataformas de apostas como bet365, desde que o usuário tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Verifique as regras da sua região para acesso ao conteúdo ao vivo.

Palpite da torcida

A expectativa é de que o Flamengo imponha seu ritmo desde o início, explorando a velocidade e a qualidade técnica do meio para o ataque. Já o América-MG deve atuar de forma mais reativa, apostando nos contra-ataques.

Acompanhe ao vivo o placar, estatísticas e notícias em tempo real e fique por dentro de todos os lances deste grande duelo do Brasileirão Sub-20.

Data e horário: 09/04/2025 (quarta-feira), às 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro

Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 – 5ª Rodada

Transmissão: Plataforma de apostas (como bet365) e cobertura ao vivo no Sofascore e Flashscore

Jogue com responsabilidade. Apostas esportivas são para maiores de 18 anos.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?