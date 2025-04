Curso capacita professores e coordenadores pedagógicos em justiça climática

O Curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental com Ênfase em Justiça Climática tem início nesta quinta-feira, 10. A capacitação é voltada para professores do ensino fundamental e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino e também abrange os estados da Região Norte e Centro-Oeste, incluindo Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A formação é uma parceria entre a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), a UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e o MEC (Ministério da Educação). A CGAMS (Coordenação Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade) também participa.

A aula inaugural será presencial, no auditório da Secretaria Adjunta de Gestão da Educação Básica, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1495. Serão dois turnos: manhã (8h às 12h) e tarde (14h às 18h). O curso segue até sexta-feira, 11 de abril, com carga horária de 180 horas. São 40 horas presenciais e 140 horas online, na plataforma AVA da UFMT.

A chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed, Naiva Pereira Lima, destaca a importância do curso para as políticas públicas de educação ambiental em Roraima. Ela afirma que o curso apoia o trabalho das escolas em preparação para a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O tema da conferência, “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática”, é essencial para a conscientização ambiental dos jovens. O curso busca fortalecer os conhecimentos dos professores e capacitá-los para tratar desse tema em sala de aula.

O curso é executado pelo Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais de Educação de Roraima) e faz parte do Programa Infantojuvenil de Educação Ambiental: Infâncias, Escolas e Territórios. O objetivo é ajudar os educadores a enfrentar as emergências climáticas. As práticas pedagógicas do curso têm como base a justiça climática e a sustentabilidade.

O primeiro módulo presencial abordará o tema “Educação Ambiental – Contexto histórico e epistemológico”. Esse módulo servirá como base para os estudos online. A metodologia inclui atividades teóricas, práticas, reflexivas e colaborativas, com foco na realidade das escolas públicas. O curso valoriza os saberes locais e incentiva a criação de projetos pedagógicos que considerem as especificidades ambientais e sociais de cada território. O objetivo é reforçar o protagonismo de professores e alunos na luta por justiça climática.

O post Curso capacita professores e coordenadores pedagógicos em justiça climática apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.