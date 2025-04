Inteligência e apoio aéreo reforçam segurança em MS e apreensões de drogas crescem 151% no 1º trimestre

Interação com forças de segurança de outros estados, estudo das estratégias do tráfico internacional de drogas e esforço contínuo das tropas com a intensificação de operações até pelo ar. Esses são os ingredientes para Mato Grosso do Sul registrar expressivo aumento de 151% nas apreensões de drogas neste primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2024.

Os dados, divulgados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), apontam que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidos pelas forças estaduais de segurança pública, contra 46,2 toneladas no mesmo período no ano passado. A maconha foi a droga de maior volume, com 114,7 toneladas apreendidas entre janeiro e março.

Em seguida aparece a cocaína, com 2,2 toneladas, enquanto a pasta base de cocaína é a terceira mais apreendida, com 1,9 tonelada . O aumento das apreensões foi ainda mais significativo no interior do Estado, onde o crescimento chegou a 164%, com 105,8 toneladas de drogas apreendidas. Em Campo Grande o aumento foi de 68%, com 10,4 toneladas.

Secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira aponta que investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul em tecnologia para equipar as forças de segurança com novas viaturas e aeronaves foram essenciais para esse expressivo aumento de apreensões, demonstrando o compromisso da gestão com a área de segurança pública.

“O incremento de 70 novas viaturas para Campo Grande e o aumento das operações policiais e do policiamento aéreo na região sul do Estado contribuíram significativamente para o aumento das apreensões”, diz Videira, explicando ainda que houve aumento das operações em especial na faixa de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. “Este ano levaremos essas operações também para as regiões leste e norte de Mato Grosso do Sul, visando o combate a todos os tipos de crimes, em especial ao tráfico de drogas”, conclui o secretário.

Mudança de estratégia do tráfico

Agir com inteligência é fundamental para que as ações contra o tráfico internacional de drogas sejam efetivas. Diante disto, a interação com outras forças estaduais de segurança e a observação da rotina dos traficantes permitiu que fosse percebida uma mudança importante na estratégia do narcotráfico: as plantações de maconha, antes por safra, agora são feitas o ano inteiro no Paraguai e na Bolívia, aumentando a oferta da droga que é transportada para o Brasil.

“A troca de informações e o uso de tecnologias de ponta foram determinantes para o aumento das apreensões”, destaca o diretor do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), tenente-coronel Wilmar Fernandes. A colaboração de forças de estados vizinhos, como São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, e também de Santa Catarina, tem sido um fator crucial para adoção de novas estratégias para combater o crime organizado em Mato Grosso do Sul.

Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, major Vinicius de Souza Almeida frisa que a Operação Protetor da Fronteira tem tido impacto positivo para a segurança pública sul-mato-grossense.

A operação é uma ação do Ministério da Justiça que permite o aumento no efetivo policial estadual e o reforço dessas equipes de combate ao tráfico.

“O incremento no efetivo e o fortalecimento das equipes Tático Ostensivo Rodoviário [a chamada TOR], junto ao uso de inteligência, têm sido fundamentais para intensificar as apreensões”, afirma o major. Outro que ressalta a importância do aumento das operações é o delegado titular da Denar (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico, Hoffman D’Ávila.

“Essas operações não apenas combatem o tráfico de drogas, mas também reduzem crimes patrimoniais, que frequentemente estão associados. Além disso, a integração das polícias estaduais com as forças de outros estados, especialmente por meio da Renarc (Rede Nacional de Combate ao Narcotráfico), e o investimento do Governo de Mato Grosso do Sul em inteligência e equipamentos têm sido essenciais para o sucesso das operações”, finaliza ao comentar sobre o efeito direto das operações ao aumento de apreensões.

Comunicação Sejusp

Fotos: Arquivo/Sejusp